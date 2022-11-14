Маунт готов к исполнению пенальти на ЧМ-2022

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заявил, что готов к исполнению пенальти на Чемпионате Мира в Катаре.

В прошлый раз — в финале Евро-2020 в прошлом году — именно исполнение пенальти подвело англичан и не позволило завоевать трофей на своей земле.



В том финале Маунта уже не было на поле, когда настало время пробивать пенальти, однако Мейсон абсолютно готов показать соответствующий навык в Катаре.



"Когда мне предоставляется возможность исполнить пенальти, я всегда пользуюсь ей, что бы ни происходило с другими".



"Так же было, когда я был моложе и воспитывался в академии. Если я промахивался, то просто хотел получить следующий шанс и исправиться".



"Пенальти могут быть такими сложными. Исход может быть одним из двух".



"Но да, я всегда вызываюсь исполнять пенальти и готов брать ответственность на себя. Конечно", — цитирует Маунта Daily Express.