Маунт готов к исполнению пенальти на ЧМ-2022
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заявил, что готов к исполнению пенальти на Чемпионате Мира в Катаре.
В прошлый раз — в финале Евро-2020 в прошлом году — именно исполнение пенальти подвело англичан и не позволило завоевать трофей на своей земле.
В том финале Маунта уже не было на поле, когда настало время пробивать пенальти, однако Мейсон абсолютно готов показать соответствующий навык в Катаре.
"Когда мне предоставляется возможность исполнить пенальти, я всегда пользуюсь ей, что бы ни происходило с другими".
"Так же было, когда я был моложе и воспитывался в академии. Если я промахивался, то просто хотел получить следующий шанс и исправиться".
"Пенальти могут быть такими сложными. Исход может быть одним из двух".
"Но да, я всегда вызываюсь исполнять пенальти и готов брать ответственность на себя. Конечно", — цитирует Маунта Daily Express.
14.11.2022 11:00
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