Кейн: "Верим, что можем выиграть ЧМ-2022"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что сборная Англии собирается выиграть Чемпионат Мира в Катаре.

Несмотря на провальную кампанию в Лиге Наций, англичане считаются одним из фаворитов ЧМ-2022, и Кейн совершенно не боится говорить о том, каковы истинные намерения его команды.



"Мы должны верить, что можем выиграть этот турнир".



"Я оглядываюсь на сборную Англии 10-15 лет назад, и такое впечатление, что мы практически боялись сказать, что хотим победить. Думаю, то, что мы не боимся говорить о своих амбициях, является одним из главных сдвигов, что с нами произошли при Гарете (Саутгейте)".



"Слушайте, мы отправляемся на этот турнир, чтобы выиграть его, потому что мы верим, что можем сделать это. Было бы неправильно думать иначе. В чем смысл отправляться на Чемпионат Мира, если ты не веришь, что можешь доставить трофей домой?"



"Это будет тяжело, и нам придется крайне упорно трудиться, но если у нас пойдет игра и если нам будет сопутствовать удача, мы сможем победить".



"Но, думаю, важно не бояться говорить, каковы наши намерения", — сообщил Кейн Sky Sports.