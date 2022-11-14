Кейн: "Верим, что можем выиграть ЧМ-2022"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что сборная Англии собирается выиграть Чемпионат Мира в Катаре.
Несмотря на провальную кампанию в Лиге Наций, англичане считаются одним из фаворитов ЧМ-2022, и Кейн совершенно не боится говорить о том, каковы истинные намерения его команды.
"Мы должны верить, что можем выиграть этот турнир".
"Я оглядываюсь на сборную Англии 10-15 лет назад, и такое впечатление, что мы практически боялись сказать, что хотим победить. Думаю, то, что мы не боимся говорить о своих амбициях, является одним из главных сдвигов, что с нами произошли при Гарете (Саутгейте)".
"Слушайте, мы отправляемся на этот турнир, чтобы выиграть его, потому что мы верим, что можем сделать это. Было бы неправильно думать иначе. В чем смысл отправляться на Чемпионат Мира, если ты не веришь, что можешь доставить трофей домой?"
"Это будет тяжело, и нам придется крайне упорно трудиться, но если у нас пойдет игра и если нам будет сопутствовать удача, мы сможем победить".
"Но, думаю, важно не бояться говорить, каковы наши намерения", — сообщил Кейн Sky Sports.
14.11.2022 10:00
Просмотров: 155
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По меньше говорить надо
(ответить)
Ахахахах
(ответить)
Верим кэп!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий