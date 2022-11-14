Роналду: "Я выгляжу лучше, чем Руни"

Уэйн Руни Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на критику своего бывшего партнера по команде Уэйна Руни.

Только на днях Руни назвал "неприемлемым" поведение Роналду в этом сезоне, заявив, что Криштиану должен слушаться своего главного тренера Эрика Тег Хага.

Такого рода слова очень задели Роналду, который припомнил своему младшему товарищу даже неказистую внешность.

"Я не знаю, почему он так сильно критикует меня... Возможно, это потому, что он завершил свою карьеру, а я до сих пор играю на высоком уровне".

"Я не собираюсь говорить, что я выгляжу лучше его. Хотя это правда..." — сообщил Роналду в шоу TalkTV Пирса Моргана.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Руни

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1883

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 14.11.2022 10:24 # mancunia-planet
    Зато Руни уже в 17 лет был крутым футболистом...)

    (ответить)

  2. makeewadim 14.11.2022 09:42 # makeewadim
    p7 как старый маразматик))

    (ответить)

  3. breadpeat 14.11.2022 09:17 # breadpeat
    Похоже его пиар агент его предал... Хоронит он себя знатно и с темпом

    (ответить)

  4. gerrard08 14.11.2022 09:13 # gerrard08
    Пздц гелевый закомплексован, конечно. Сморозить такое это жесть.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: