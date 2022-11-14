Роналду: "Я выгляжу лучше, чем Руни"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на критику своего бывшего партнера по команде Уэйна Руни.

Только на днях Руни назвал "неприемлемым" поведение Роналду в этом сезоне, заявив, что Криштиану должен слушаться своего главного тренера Эрика Тег Хага.



Такого рода слова очень задели Роналду, который припомнил своему младшему товарищу даже неказистую внешность.



"Я не знаю, почему он так сильно критикует меня... Возможно, это потому, что он завершил свою карьеру, а я до сих пор играю на высоком уровне".



"Я не собираюсь говорить, что я выгляжу лучше его. Хотя это правда..." — сообщил Роналду в шоу TalkTV Пирса Моргана.