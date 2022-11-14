Фернандеш раскритиковал ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш раскритиковал проведение Чемпионата Мира в Катаре посреди сезона.

Одержав с "Юнайтед" победу над "Фулхэмом" (1:2) в рамках Премьер-Лиги в воскресенье, Фернандеш немедленно отправляется в сборную Португалии для подготовки к ЧМ-2022.



Но Фернандеша напрягает не только то, что этот турнир расположился посреди сезона. Бруну также обеспокоен проблемами в Катаре вроде смертей рабочих при строительстве стадионов или нарушениями прав человека.



"Конечно, это странно. Это не совсем то время, когда мы хотим выступать на Чемпионате Мира. Думаю, это не лучшее время для каждого, для игроков и фанатов. Дети будут в школе, люди будут на работе, и людям будет неудобно смотреть матчи".



"Мы знаем о вещах, которые окружают Чемпионат Мира. Об этом говорили последние недели, последние месяцы. Люди погибали при строительстве стадионов. Нас это совершенно не радует".



"Мы хотим, чтобы футбол был для каждого, и каждый чувствовал себя причастным, потому что Чемпионат Мира — это для всего мира. Для каждого, кем бы ты ни был. Но Чемпионат Мира — это больше, чем футбол, это праздник для фанатов, игроков. Это приятное зрелище, которое нужно преподносить лучше", — сообщил Фернандеш Sky Sports.