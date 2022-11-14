Конте: "В Лиге Чемпионов возможно всякое"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что для его команды "возможно всякое" в Лиге Чемпионов.

На перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, "Тоттенхэм" уходит, занимая четвертое место в Премьер-Лиге и добравшись до 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Конте считает это отличным результатом и особые надежды касательно второй половины сезоны связывает именно с выступлением в Европе.



"Мы должны быть довольны, потому что оставаться в топ-4 и выйти в следующий раунд Лиги Чемпионов — это большое достижение для нас".



"Я надеюсь, что все игроки будут доступны на вторую половину сезона, а там посмотрим, но мы определенно обладает огромным желанием, чтобы продолжать идти своим путем".



"Лига Чемпионов — это турнир, где случиться может всякое".



"Важно, чтобы все игроки были в своих лучших физических кондициях перед этими матчами. В прошлом "Тоттенхэму" уже удавалось добираться до финала, поэтому что в этом коротком турнире случиться может всякое".



"Премьер-Лигу выигрывает та команда, которая была лучшей и которая заслужила это в 38 матчах. Но в таком коротком соревновании, как Лига Чемпионов, мы постараемся изо всех сил".



"Мы знаем, что нам противостоит грозный соперник, но мы знаем, что игра будет упорной. Мы хотим прибавить относительно прошлого сезона и выступить лучше. Таковы наши цели", — цитирует Конте Daily Mail.