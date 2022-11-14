Роналду обвинил МЮ в предательстве, Тен Хага — в неуважении

Нападающий Криштиану Роналду дал сенсационное интервью, обвинив "Манчестер Юнайтед" в предательстве, а главного тренера Эрика Тен Хага — в неуважении.

В среду и четверг по британскому телевидению покажут свежий выпуск шоу TalkTV Пирса Моргана. Однако некоторые слова, которые произнес Роналду в интервью популярному ведущему, стали известны прессе уже сейчас.



Криштиану, вернувшийся в "Юнайтед" из "Ювентуса" в прошлом году, дал ясно понять, что разочарован положением дел внутри клуба и хочет как можно скорее уйти.



"Чувствую ли я, что меня пытаются выжить из клуба? Да. И не только тренер, но и два-три других парня в клубе. Я чувствую, что меня предали".



"Люди должны услышать правду. Да, я чувствую, что меня предали. Некоторые люди не хотели видеть меня здесь не только в этом году, но и в прошлом".



"Я не понимаю, что происходит. Я не вижу развития в клубе с момента ухода сэра Алекса Фергюсона. Здесь нулевой прогресс".



"Например, интересный момент касается того, как "Манчестер Юнайтед" уволил Оле (Гуннара Сульшера) и пригласил на его место спортивного директора Ральфа Рангника. Это парень — даже не тренер! То, что клуб вроде "Манчестер Юнайтед" пригласил спортивного директора, удивило не только меня, но и весь мир. Я даже не слышал о нем".



"Здесь ничего не изменилось. Не только джакузи и бассейн, но даже тренажерный зал. Даже некоторая техника, кухня, шеф-повары, которых я ценю и которые являются милыми людьми! Они остановились во времени, и это очень меня удивило".



"Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, многие вещи остались теми же, как я привык видеть, когда мне было 21, 23, 23. Это очень меня удивило".



"Тен Хаг? Я его не уважаю, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не уважаешь меня, я никогда не буду уважать тебя".



"Думаю, фанаты должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Поэтому я перешел в "Манчестер Юнайтед".



"Но здесь внутри есть некоторые вещи, которые не помогают нам достичь высшего уровня, как "Сити", "Ливерпуль" и даже "Арсенал" сейчас... На мой взгляд, клуб такого масштаба должен быть в топ-3, но этого, к сожалению, нет".



"Как сказал Пикассо, ты должен сперва разрушить, чтобы что-нибудь создать. И если они начнут с меня, это не проблема".



"Я люблю "Манчестер Юнайтед", я люблю фанатов, и они всегда на моей стороны. Но если они хотят вернуться на высший уровень... Им нужно изменить многие, многие вещи".



"Сэр Алекс лучше любого другого знает, что клуб не не том пути, как заслуживает быть. Он знает это. Каждый знает это. Люди, которые этого не видят... Значит они не хотят видеть, они слепы", — заявил Роналду.