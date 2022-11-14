Тен Хаг: "Очень доволен прогрессом Гарначо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил своего вингера Алехандро Гарначо после победы над "Фулхэмом" (1:2).

Именно вышедший на замену Гарначо принес "Юнайтед" победу в компенсированное время выездного матча Премьер-Лиги против "Фулхэма", всего тремя днями ранее отметившись двумя результативными передачами против "Астон Виллы" в Кубке Лиги.



Тен Хаг советует 18-летнему аргентинцу "не терять почву по ногами", но в то же время чувствует, что у него в обойме появился еще один игрок, на которого он может положиться.



"Это победа огромное важности, и Алехандро Гарначо сделал большой вклад в эту победу. Он поставил точку в этом матче, и поэтому он в центре внимания. Это справедливо".



"Это было замечательное завершение комбинации, и именно этого мы ожидаем от выходящих на замену игроков. Это то, что ты должен делать".



"Я очень доволен его прогрессом. Теперь у нас в обойме появился еще один игрок, и я рад за академию, поставившую нам этого игрока. Я рад за тренеров, которые проделали хорошую работу. Это замечательно".



"Ему все еще нужно многому научиться. Ему нельзя терять почву под ногами. Всей команде нельзя, но ему — особенно".



"Сейчас будет перерыв на четыре недели, и это уже угроза для него, потому что он набрал хорошую форму, и сезон складывается хорошо для него. Посмотрим, в каком состоянии он вернется".



"Мы должны контролировать это, но он обладает хорошей энергией, и я уверен, он будет оказывать влияние на матчи", — цитирует Тен Хага The Independent.