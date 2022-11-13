"Юнайтед" готов купить правого защитника в январе
"Манчестер Юнайтед" постарается приобрести правого защитника в январе, если сможет избавиться от Аарона Ван-Биссаки.
В этом сезоне основным правым защитником "Юнайтед" утвердился Диогу Далот, который является единственным полевым игроком, выходившим в стартовом составе на все матчи команды — до победы 1:2 над "Фулхэмом".
Далот пропустил воскресную победу над "Фулхэмом" из-за дисквалификации, но даже в этом матче Ван-Биссака не получил своего шанса, не попав ни в стартовый состав, ни в запас.
Аарон, возобновивший тренировки еще три недели назад после травмы, сыграл лишь четыре минуты в этом сезоне и не входит в планы Тен Хага.
Как утверждает The Telegraph, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в приглашении конкурента для Далота, однако это будет возможно, только в случае ухода Ван-Биссаки.
Совершенно очевидно, что "красным дьяволам" не удастся вернуть свои инвестиции в Ван-Биссаку, который стоил им 50 миллионов фунтов в 2019 году, поэтому Аарону, возможно, придется рассмотреть варианты с арендой.
13.11.2022 23:00
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