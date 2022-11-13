"Юнайтед" готов купить правого защитника в январе

"Манчестер Юнайтед" постарается приобрести правого защитника в январе, если сможет избавиться от Аарона Ван-Биссаки.

В этом сезоне основным правым защитником "Юнайтед" утвердился Диогу Далот, который является единственным полевым игроком, выходившим в стартовом составе на все матчи команды — до победы 1:2 над "Фулхэмом".



Далот пропустил воскресную победу над "Фулхэмом" из-за дисквалификации, но даже в этом матче Ван-Биссака не получил своего шанса, не попав ни в стартовый состав, ни в запас.



Аарон, возобновивший тренировки еще три недели назад после травмы, сыграл лишь четыре минуты в этом сезоне и не входит в планы Тен Хага.



Как утверждает The Telegraph, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в приглашении конкурента для Далота, однако это будет возможно, только в случае ухода Ван-Биссаки.



Совершенно очевидно, что "красным дьяволам" не удастся вернуть свои инвестиции в Ван-Биссаку, который стоил им 50 миллионов фунтов в 2019 году, поэтому Аарону, возможно, придется рассмотреть варианты с арендой.