Клопп недоволен, что узнал о своей дисквалификации за день до матча

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство своей дисквалификацией на матч против "Саутгемптона".

Победный для "Ливерпуля" матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" накануне (3:1) Клопп был вынужден провести на трибунах "Энфилда".



Этой дисквалификацией Клопп был наказан после того, как FA не согласилась с решением независимой комиссии оштрафовать Юргена на 30,000 фунтов и подала апелляцию, которая и была удовлетворена.



Клопп не оспаривает сам факт дисквалификации, но возмущается, что узнал об этом всего за сутки до матча.



"Это первый матч, который мне пришлось смотреть с трибун. Нельзя сказать, что это мое любимое место".



"Это не слишком круто, что мы получили информацию только вчера. Был день субботы, тренировка уже проведена. Мы были вынуждены все организовать, но все прошло нормально. Нам удавалось передавать информацию (к бровке)", — цитирует Клоппа Daily Mirror.