МЮ вырвал победу у "Фулхэма" благодаря Гарначо

Гол 18-летнего Алехандро Гарначо в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 1:2 в гостях у "Фулхэма".

В стартовом составе "дачников" произошло два изменения, и оба оказались вынужденными. Вместо дисквалифицированных Кенни Тете и Харрисона Рида появились Бобби Декордова-Рид и Том Кэрни.



Нападающий Криштиану Роналду вновь не попал в заявку "красных дьяволов". Вернулись в старт Тирелл Маласиа, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга и Антони Мартиаль.



"Фулхэм" очень достойно начал матч, а на пятой минуте Давид Де Хеа даже был вынужден спасать "Юнайтед", отразив дальний удар Карлоса Винисиуса с рикошетом.



Затаившись, гости разразились результативной контратакой на 14-й минуте. Фернандеш при помощи рикошета прострелил поперек штрафной к дальней штанге, где Кристиан Эриксен с близкого расстояния поразил ворота — 0:1.



Справедливости ради, хозяева не стали унывать и на 26-й минуте создали еще один момент, но Де Хеа ногами отразил удар Харри Уилсона. Правда тут же был поднят флажок лайнсмена.



Спустя четыре минуты горячо было на противоположном краю поля. Мартиалю почти удалось заставить мяч преодолеть Бернда Лено, однако голкипер "дачников" сориентировался и исправил свою помарку.



Несмотря на то, что обе команды охотно атаковали, "Юнайтед" был эффективнее впереди. Гостям удавалось доводить свои комбинации до ударов, и почти всегда это было опасно.



С началом второго тайма "дьяволы" продолжили играть в том же духе, но на 52-й минуте и "дачники" показали свои зубы — Де Хеа был вынужден отражать в упор удары Винисиуса и Тима Рима.



А на 61-й минуте счет стал равным. Это Даниэль Джеймс, едва вышедший на замену, поразил ворота своей бывшей команды со считанных метров после прострела Кэрни с левого края штрафной — 1:1.



"Юнайтед" приуныл после ответного гола, тогда как "Фулхэм" воодушевился. Игра практически выравнялась.



А на исходе компенсированного времени, когда казалось, что счет уже не изменится, свое веское слово сказал вышедший на замену Гарначо. Алехандро сыграл в стенку с Эриксеном и покатил мяч в дальний угол ворот — 1:2.



"Фулхэм" остается только пожалеть. "Дачники" показали себя достойным соперником, особенно во втором тайме, но слегка не продержались до конца.



"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче