Гакпо хочет играть за МЮ, "Сити" или "Ливерпуль"
Вингер ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо назвал трех представителей Премьер-Лиги в числе клубов, за которые он хочет выступать.
Гакпо добился впечатляющего прогресса в своем родном ПСВ, забив 13 голов и отдав 17 результативных передач в 23 матчах этого сезона.
23-летний голландец счастлив, что заиграл в Эйндховене, но рассчитывает уйти на повышение в конце сезона, не сумев этого сделать минувшим летом.
"ПСВ всегда был клубом моей мечты. У меня нет особого предпочтения среди остальных".
"В какой клуб я бы хотел отправиться? "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Для меня было бы честью играть там, но также я должен посмотреть, в какого рода команде у меня будут лучшие шансы достичь своих целей", — цитирует Гакпо Liverpool Echo.
13.11.2022 21:00
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В мю надо его и влаховича
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