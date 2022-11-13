"Вест Хэм" не собирается увольнять Мойеса

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес сохраняет поддержку своего руководства, несмотря на плохие результаты.

Накануне "Вест Хэм" проиграл дома "Лестеру" со счетом 0:2, и это поражение стало для "молотобойцев" третьим подряд в Премьер-Лиге.



На перерыв, связанный с Чемпионатом Мира в Катаре, "Вест Хэм" уходит на 16-м месте в таблице, всего в одном очке от зоны вылета.



Болельщики лондонского клуба активно выражают свое недовольство Мойесом, особенно после потраченных летом 150 миллионов фунтов на укрепление состава минувшим летом.



Однако BBC утверждает, что боссы "Вест Хэма" не собираются увольнять Мойеса, вернувшегося клуб в декабре 2019, и высоко ценят роль Дэвида в удержании полузащитника Деклана Райса минувшим летом.