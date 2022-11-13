"Боруссия" обсудит будущее Беллингема после ЧМ-2022

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что судьба полузащитника Джуда Беллингема прояснится после Чемпионата Мира в Катаре.

Уже сейчас 19-летний Беллингем называется ключевой трансферной целью для "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на следующее лето.



В Дортмунде пока не знают, чего хочет сам Джуд, но собираются это выяснить после того, как экс-игрок "Бирмингема" завершит выступать за сборную Англии на ЧМ-2022.



"Думаю, когда турнир в Катаре завершится, мы проведем разговор о том, чего он на самом деле хочет. С ним и его родителями, с которыми у нас очень близкие отношения, и, конечно, с его советником. И тогда он должен будет сказать нам, хочет он остаться или уйти".



"Как бы то ни было, это будет приятный и разумный разговор. Но мы не хотим притворяться, что этой темы нет на столе. Когда обращаются по-настоящему большие клубы, финансово мы не можем противостоять им".



"Джуд — удивительный парень, у которого есть свои флуктуации, как мы это видели, но он один из ярчайших талантов в европейском футболе", — сообщил Ватцке Bilde-TV.