Поттер: "Используем этот перерыв, чтобы перезагрузиться"

Наставник "Челси" Грэм Поттер заявил, что его команда использует перерыв на Чемпионат Мира в Катаре, чтобы перезагрузиться.

Поражение 1:0 от "Ньюкасла" накануне стало третьим подряд для "Челси" в Премьер-Лиге. В результате "синие" откатились уже на восьмое место в таблице.



Поттер признает, что у его команды есть проблемы, однако Грэм обещает поработать над этим во время ближайших недель.



"Мы используем этот перерыв, чтобы перезагрузиться, и снова пойдем вперед. Здесь останется не так много людей. Куча парней уедет, но те, кто останутся, продолжат трудиться".



"У нас был тяжелый период, во время которого было много позитивных моментов, но и ряд негативных. Иногда ты должен принять трудности, с которыми сталкиваешься. Важно перегруппироваться и начать заново. Впереди вся вторая половина сезона, и это будет длинный путь", — цитирует Поттера Evening Standard.