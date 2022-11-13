"Челси" помышляет о переезде в район Эрлс-Корт

"Челси" вновь помышляет о переезде со "Стэмфорд Бридж" в район Эрлс-Корт, где возможно построить новый стадион.

Покупая "Челси" у Романа Абрамовича, Тодд Бели с партнерами взяли на себя обязательство инвестировать в инфраструктуру клуба, включая стадион.



По информации Daily Mail, сейчас новые владельцы активно ищут возможность строительства новой арены вместимостью 60,000 зрителей.



И участок в столичном районе Эрлс-Корт площадью в 40 акров (16 га) видится "Челси" подходящим. На самом деле "синие" хотели получить эту территорию еще в 2013 году, но совет округа Хаммерсмит и Фулэм отверг идею о строительстве нового стадиона.



В 2019 году этот участок был продан за 425 миллионов фунтов девелоперу, однако никакого строительства так и не началось, и в "Челси" не оставили это без внимания.



Вместе с тем "синие" рассматривают и ряд других вариантов, включая поэтапную реконструкцию "Стэмфорд Бридж" и полный снос своего стадиона с последующим возведением нового.