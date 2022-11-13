Миллиардер из Индии хочет купить "Ливерпуль"

Индийский миллиардер Мукеш Амбани заинтересован в приобретении "Ливерпуля" у Fenway Sports Group.

На текущей неделе компания FSG объявила, что "открыта к новым акционерам" в "Ливерпуле". Это было воспринято как сигнал о готовности американцев продать клуб.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Амбани уже сделал свой запрос насчет покупки "Ливерпуля". Мукеш является большим поклонником спорта и владеет крикетной командой "Мумбай Индианс".



Если верить Forbes, 65-летний Амбани является восьмым богатейшим человеком на планете с состоянием около 90 миллиардов фунтов, поэтому он без проблем сможет позволить себе покупку "Ливерпуля" примерно за 4 млрд. фунтов.



Впрочем, Амбани — не единственный претендент на покупку "Ливерпуля". Ряд инвесторов с Ближнего Востока и США также хотят завладеть мерсисайдским клубом.