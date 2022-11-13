Миллиардер из Индии хочет купить "Ливерпуль"

Мукеш Амбани Индийский миллиардер Мукеш Амбани заинтересован в приобретении "Ливерпуля" у Fenway Sports Group.

На текущей неделе компания FSG объявила, что "открыта к новым акционерам" в "Ливерпуле". Это было воспринято как сигнал о готовности американцев продать клуб.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Амбани уже сделал свой запрос насчет покупки "Ливерпуля". Мукеш является большим поклонником спорта и владеет крикетной командой "Мумбай Индианс".

Если верить Forbes, 65-летний Амбани является восьмым богатейшим человеком на планете с состоянием около 90 миллиардов фунтов, поэтому он без проблем сможет позволить себе покупку "Ливерпуля" примерно за 4 млрд. фунтов.

Впрочем, Амбани — не единственный претендент на покупку "Ливерпуля". Ряд инвесторов с Ближнего Востока и США также хотят завладеть мерсисайдским клубом.



Метки FSG, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. uyga 13.11.2022 16:13 # uyga
    Бля тока не индиец

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  2. felix-the-cat 13.11.2022 15:23 # felix-the-cat
    Нахуй не нужен
    Слона еще поставит на эмблему плюс этот ебучий индус премьер минист будет лоббировать небось своего земляка уебка

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