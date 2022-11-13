Артета: "Никто не ожидал лидерства "Арсенала"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета чувствует, что лидерство его команды в Премьер-Лиге является сюрпризом для каждого.

Благодаря победе 0:2 над "Вулверхэмптоном" накануне "Арсенал" нарастил свой отрыв во главе таблицы до пяти очков, гарантировав себе лидерство на рождественский период.

Артета чувствует, что люди удивлены выступлениями "канониров", и Микелю даже жаль, что сезон Премьер-Лиги останавливается из-за Чемпионата Мира в Катакре.

"Никто не ожидал, что мы будем там, где находимся прямо сейчас. Но я больше сосредоточен на нашей игре, на нашем совместном существовании, на атмосфере вокруг тренировочной базы и том, что мы генерируем вместе со своими болельщиками на стадионе. Это важнее".

"Замечательно быть там, где мы находимся, мы наслаждаемся этим моментом. Нас ждет большой перерыв, мы должны поразмышлять о том, что мы делаем, и мы очень даже готовы к тому, что будет после Чемпионата Мира".

"Когда команда в такой форме, ты хочешь продолжать играть. Это невозможно, поэтому теперь мы должны использовать это время как можно лучше".

"Наша цель — с каждым днем играть лучше как команда и улучшать свои инструменты для того, что мы хотим делать на поле", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2022 14:00

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  1. theo-zm 13.11.2022 14:55 # theo-zm
    У нас бвло несколько раз такое что мы лидеры к рождеству и пару травм и мы не побеждаем
    Меньше трепатся про это

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  2. gameboy 13.11.2022 14:11 # gameboy
    Артета, только ничего не намудри в свободное время, не подобляйся лысому физруку
    Не трогай схему которая работает
    -------------------Жезус

    Габриель Эдегор Сака

    -------Парти-----------Джака

    Тамиясу--Габи--Салиба--Уайт

    --------------------Рама

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