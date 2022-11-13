Артета: "Никто не ожидал лидерства "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета чувствует, что лидерство его команды в Премьер-Лиге является сюрпризом для каждого.

Благодаря победе 0:2 над "Вулверхэмптоном" накануне "Арсенал" нарастил свой отрыв во главе таблицы до пяти очков, гарантировав себе лидерство на рождественский период.



Артета чувствует, что люди удивлены выступлениями "канониров", и Микелю даже жаль, что сезон Премьер-Лиги останавливается из-за Чемпионата Мира в Катакре.



"Никто не ожидал, что мы будем там, где находимся прямо сейчас. Но я больше сосредоточен на нашей игре, на нашем совместном существовании, на атмосфере вокруг тренировочной базы и том, что мы генерируем вместе со своими болельщиками на стадионе. Это важнее".



"Замечательно быть там, где мы находимся, мы наслаждаемся этим моментом. Нас ждет большой перерыв, мы должны поразмышлять о том, что мы делаем, и мы очень даже готовы к тому, что будет после Чемпионата Мира".



"Когда команда в такой форме, ты хочешь продолжать играть. Это невозможно, поэтому теперь мы должны использовать это время как можно лучше".



"Наша цель — с каждым днем играть лучше как команда и улучшать свои инструменты для того, что мы хотим делать на поле", — цитирует Артету Sky Sports.