МЮ хочет понизить зарплату Де Хеа минимум на 100,000 фунтов в неделю

Голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа придется отказаться минимум от 100,000 фунтов в неделю, чтобы продлить свое пребывание в клубе.

"Юнайтед" не спешит предлагать Де Хеа новый контракт, как и пользоваться своей опцией по автоматическому продлению действующего соглашения с Давидом на 12 месяцев.



Таким образом, "красные дьяволы" рискуют лишиться Де Хеа, выступающего за клуб с 2011 года, в конце сезона безо всякой компенсации.



Как сообщает Daily Star, проблема в зарплате Давида, который является вторым самым высокооплачиваемым игроком в команде Эрика Тен Хага, получая 375,000 фунтов каждые семь дней.



"Юнайтед" готов предложить своему первому номеру новую сделку, но только если Де Хеа откажется минимум от 100,000 фунтов в неделю. Это позволило бы клубу экономить около 5 млн. фунтов года.



Сам 32-летний испанец счастлив в "Юнайтед" и хочет остаться, и теперь "красные дьяволы" проверят, насколько сильно его желание.