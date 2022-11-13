Переговоры "Челси" и Маунта о новом контракте зашли в тупик
Переговоры "Челси" со своим полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте зашли в тупик.
Как сообщает The Telegraph, переговоры между "Челси" и Маунтом стартовали еще минувшим летом, однако в них до сих пор не был совершен прорыв.
Стороны не близки к компромиссу, и Мейсон, который является продуктом академии "синих", готовится вступить в заключительные 18 месяцев по своему действующему контракту.
Маунт остается ключевым игроком "Челси", выходя в стартовом составе на каждый матч "синих" в Премьер-Лиге при Грэме Поттере. Своей игрой Мейсону удалось заслужить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.
Издание добавляет, что "Челси" собирается продолжить переговоры, но уже задумывается о приглашении другого полузащитника следующим летом, если к тому времени Маунт так и не заключит новую сделку.
13.11.2022 12:00
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Последние комментарии:
Маунт гниловат по характеру
нахуй не нужен Ливерпулю
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топчик, можно забирать на место окслейда, а кейта и джонса сплавить и взять джуда и его братишку
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Вали из этой помойки, вот правда в ТТХ только в Лондоне потянуть, а так ещё в МЮ можешь заиграть
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Норм было бы перехватить, если не хочет больше 180к/нед
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