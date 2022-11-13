Переговоры "Челси" и Маунта о новом контракте зашли в тупик

Переговоры "Челси" со своим полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте зашли в тупик.

Как сообщает The Telegraph, переговоры между "Челси" и Маунтом стартовали еще минувшим летом, однако в них до сих пор не был совершен прорыв.



Стороны не близки к компромиссу, и Мейсон, который является продуктом академии "синих", готовится вступить в заключительные 18 месяцев по своему действующему контракту.



Маунт остается ключевым игроком "Челси", выходя в стартовом составе на каждый матч "синих" в Премьер-Лиге при Грэме Поттере. Своей игрой Мейсону удалось заслужить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.



Издание добавляет, что "Челси" собирается продолжить переговоры, но уже задумывается о приглашении другого полузащитника следующим летом, если к тому времени Маунт так и не заключит новую сделку.