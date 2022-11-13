Переговоры "Челси" и Маунта о новом контракте зашли в тупик

Мейсон Маунт Переговоры "Челси" со своим полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте зашли в тупик.

Как сообщает The Telegraph, переговоры между "Челси" и Маунтом стартовали еще минувшим летом, однако в них до сих пор не был совершен прорыв.

Стороны не близки к компромиссу, и Мейсон, который является продуктом академии "синих", готовится вступить в заключительные 18 месяцев по своему действующему контракту.

Маунт остается ключевым игроком "Челси", выходя в стартовом составе на каждый матч "синих" в Премьер-Лиге при Грэме Поттере. Своей игрой Мейсону удалось заслужить место в заявке сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

Издание добавляет, что "Челси" собирается продолжить переговоры, но уже задумывается о приглашении другого полузащитника следующим летом, если к тому времени Маунт так и не заключит новую сделку.


Метки контракты, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 13.11.2022 12:54 # superperez101
    Маунт гниловат по характеру
    нахуй не нужен Ливерпулю

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  2. tursa 13.11.2022 12:38 # tursa
    топчик, можно забирать на место окслейда, а кейта и джонса сплавить и взять джуда и его братишку

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  3. gameboy 13.11.2022 12:22 # gameboy
    Вали из этой помойки, вот правда в ТТХ только в Лондоне потянуть, а так ещё в МЮ можешь заиграть

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  4. gerrard08 13.11.2022 12:09 # gerrard08
    Норм было бы перехватить, если не хочет больше 180к/нед

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