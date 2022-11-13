Ширер видит "огромный риск" в участии Магуайра на ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что участие защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра в матчах на Чемпионате Мира в Катаре будет сопряжено с "огромным риском".

Несмотря на потерю места в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне, Магуайр был включен в заявку сборной Англии на ЧМ-2022.



Ширер чувствует, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт взял Магуайра за прежние заслуги, и не советует выпускать Харри в стартовом составе в Катаре.



"Харри Магуайр невероятно хорошо выступал за сборную Англии на предыдущих турнирах, и мы знаем, что Гарету нравится доверять своим любимчикам, которые хорошо ему служили в прошлом, как Харри Магуайр".



"Но если ты не играешь в футбол на клубном уровне, будет огромным риском использовать этого игрока на Чемпионате Мира", — сообщил Ширер Sky Bet.