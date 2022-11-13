Паркер: "Санчо может стать худшей покупкой в истории МЮ"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что вингер Джейдон Санчо может запомниться в качестве худшей покупки клуба с "Олд Траффорд" за все времена.

22-летний Санчо до сих пор толком не освоился в "Юнайтед" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов летом 2021.



Джейдон и близко не показывает того футбола, как в Германии, где он забил 45 голов и отдал 53 результативные передачи в 116 матчах.



Невыразительная форма Санчо привела к тому, что он не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре, и Паркер всерьез опасается, что Джейдон так и не сможет заиграть в "Юнайтед".



"Если честно, я никогда не понимал, почему "Манчестер Юнайтед" заплатил так много денег за Джейдона Санчо. У него много изъянов, потому что он никогда по-настоящему не атакует крайних защитников, он пасует назад и никогда по-настоящему не напрягает своего прямого оппонента".



"В Германии играют совершенно по-другому, нежели в Премьер-Лиге, и похоже на то, что он никогда не сможет в полной мере адаптироваться для того, чтобы стать ключевым игроком "Манчестер Юнайтед".



"Если вы посмотрите, какие деньги "Манчестер Юнайтед" заплатил за него, то я бы сказал, что в конце концов он может стать худшей покупкой в истории "Манчестер Юнайтед", — цитирует Паркера Evening Standard.