Клопп открыт к приобретениям в январе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно.

Первые четыре месяца сезона 2022/23 получились очень непростыми для "Ливерпуля", который уходит на паузу, связанную с ЧМ-2022 в Катаре, только на шестом месте в Премьер-Лиге.



"Красные" надеются, что за эту паузу ситуация с травмами улучшится, но также Клопп подумывает о приглашении игроков со стороны.



"Мы всегда открыты к такого рода вещам, однако нам не нужно обсуждать это сейчас".



"Если что-нибудь будет возможно, мы сделаем это. Дверь открыты, открыты и мы".



"Дело не в желании — мы всегда хотим улучшать свою команду. Мы просто верим, что можем становиться лучше через тренировки", — цитирует Клоппа The Independent.