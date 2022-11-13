Два игрока из команды Премьер-Лиги стали гей-парой
Два неназванных игрока из одной команды Премьер-Лиги состоят в отношениях, образовав гей-пару.
Как сообщает The Sun, романтические отношения двух игроков не являются секретом для остальной раздевалки и были нормально приняты внутри клуба.
Два одноклубника стали встречаться ранее в этом году, однако совершать каминг-аут они пока не планируют.
"Они не видят нужны скрывать это от своих партнеров по команде, да и зачем им это делать? Никого это не беспокоит, и у них есть поддержка главного тренера и руководства клуба".
"Но они решили не делать публичных заявлений — хотя никто из них этого не стыдится, и это все еще может произойти".
"Во время сезона они хотят сосредоточиться на футболе. И хотя публичное заявление было бы позитивным моментом, это могло бы отвлечь их внимание от игры на поле".
"Их партнерам по команде было сказано ничего не говорить на публику, чтобы защитить их приватность", — цитирует свой источник издание.
13.11.2022 08:00
Просмотров: 1100
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
кто-то явно из Ливерпуля... иначе Хендерсон не выдавал бы такое вью.
Вандик и Гомес?
(ответить)
Рис Джеймс и его сестра
(ответить)
ГейрсиОнал
(ответить)
ливерпуль пюлюбас
(ответить)
Это Зума и его кот...правда кот не в курсе
(ответить)
Фирмина и вандик два транса
(ответить)
Что становиться с людьми...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий