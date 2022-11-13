Два игрока из команды Премьер-Лиги стали гей-парой

Два неназванных игрока из одной команды Премьер-Лиги состоят в отношениях, образовав гей-пару.

Как сообщает The Sun, романтические отношения двух игроков не являются секретом для остальной раздевалки и были нормально приняты внутри клуба.



Два одноклубника стали встречаться ранее в этом году, однако совершать каминг-аут они пока не планируют.



"Они не видят нужны скрывать это от своих партнеров по команде, да и зачем им это делать? Никого это не беспокоит, и у них есть поддержка главного тренера и руководства клуба".



"Но они решили не делать публичных заявлений — хотя никто из них этого не стыдится, и это все еще может произойти".



"Во время сезона они хотят сосредоточиться на футболе. И хотя публичное заявление было бы позитивным моментом, это могло бы отвлечь их внимание от игры на поле".



"Их партнерам по команде было сказано ничего не говорить на публику, чтобы защитить их приватность", — цитирует свой источник издание.