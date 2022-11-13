Два игрока из команды Премьер-Лиги стали гей-парой

Мячи Премьер-Лиги Два неназванных игрока из одной команды Премьер-Лиги состоят в отношениях, образовав гей-пару.

Как сообщает The Sun, романтические отношения двух игроков не являются секретом для остальной раздевалки и были нормально приняты внутри клуба.

Два одноклубника стали встречаться ранее в этом году, однако совершать каминг-аут они пока не планируют.

"Они не видят нужны скрывать это от своих партнеров по команде, да и зачем им это делать? Никого это не беспокоит, и у них есть поддержка главного тренера и руководства клуба".

"Но они решили не делать публичных заявлений — хотя никто из них этого не стыдится, и это все еще может произойти".

"Во время сезона они хотят сосредоточиться на футболе. И хотя публичное заявление было бы позитивным моментом, это могло бы отвлечь их внимание от игры на поле".

"Их партнерам по команде было сказано ничего не говорить на публику, чтобы защитить их приватность", — цитирует свой источник издание.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2022 08:00

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  1. eakz 13.11.2022 09:05 # eakz
    кто-то явно из Ливерпуля... иначе Хендерсон не выдавал бы такое вью.
    Вандик и Гомес?

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  2. shakur 13.11.2022 08:42 # shakur
    Рис Джеймс и его сестра

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  3. closer 13.11.2022 08:40 # closer
    ГейрсиОнал

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  4. jakov 13.11.2022 08:15 # jakov
    ливерпуль пюлюбас

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  5. maximka 13.11.2022 08:12 # maximka
    Это Зума и его кот...правда кот не в курсе

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  6. meshuggah 13.11.2022 08:07 # meshuggah
    Фирмина и вандик два транса

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  7. yamateh 13.11.2022 08:06 # yamateh
    Что становиться с людьми...

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