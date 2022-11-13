Конте: "Кейн подходит в лучшем состоянии к ЧМ-2022"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его нападающий Харри Кейн полностью готов к Чемпионату Мира в Катаре.

На своей пресс-конференции в минувшую пятницу Конте сделал весьма тревожное заявление насчет Кейна. Антонио поведал, что капитан сборной Англии страдает от усталости и по этой причине даже был вынужден прекратить одну из тренировок.



Однако после победного матча против "Лидса" (4:3), в котором Кейн сыграл все 90 минут, Конте успокоил английских болельщиков.



"Он подходит к Чемпионату Мира в лучшем физическом и психологическом состоянии. Думаю, он ощущает большую ответственность, будучи капитаном сборной Англии. Я рассматриваю Англию одной из лучших команд в мире и одним из кандидатов на успех в соревновании".



"Я желаю всего наилучшего Харри и сборной Англии. Поскольку Италия там не выступает, я смогу быть болельщиком сборной Англии", — цитирует Конте Sky Sports.