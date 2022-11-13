Клопп отметил "выдающуюся" игру Нуньеса против "Саутгемптона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил игру своего нападающего Дарвина Нуньеса против "Саутгемптона".

В субботу Нуньес своим дублем помог "Ливерпулю" одержать победу 3:1 над "Саутгемптоном" и подняться на шестое место в Премьер-Лиге.



Клопп остался очень доволен игрой Дарвина, на счету которого теперь уже девять голов в этом сезоне, особенно в первом тайме.



"Наша игра в первом тайме была по-настоящему хорошей. То, как мы играли, создавало сопернику проблемы".



"Мы делали все то, чего "Саутгемптон" не хотел, чтобы мы делали. Мы использовали скорость Мо (Салаха) и Дарвина, пространство между линиями".



"Оба его (Нуньеса) гола были выдающимися, он выдающимся образом двигался", — цитирует Клоппа Daily Mail.