Франк надеется, что Тоуни еще поедет в Катар

Томас Франк и Айвен Тоуни Наставник "Брентфорда" Томас Франк выразил надежду, что его нападающему Айвену Тоуни еще найдется место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.

Как известно, Тоуни не попал в число 26 игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил взять с собой на ЧМ-2022. Айвен отреагировал на это дублем в победном для "Брентфорда" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в субботу.

После победы 1:2 Франк предположил, что травмы в последний момент еще могут обеспечить Тоуни шанс отправиться в Катар.

"Вот это игрок. Честно. Я знаю, что из заявки на Чемпионат Мира сделали громкую историю. Убежден, Гарет определил сильнейший состав, потому что тренеры, конечно, так и должны поступать".

"Но если случится травма с одним из игроков атаки, я надеюсь, он подумает об Айвене, потому что тот определенно проявил себя".

"В этом матче нам противостояла, возможно, лучшая команда в мире, а он забил два гола и имел пять моментов, просто продолжая создавать остроту".

"Людей определяет то, как они реагируют на неудачи. Ты либо можешь жалеть себя, либо отреагируешь", — цитирует Франка The Independent.


Метки Брентфорд, сборная Англии, Тоуни, Франк, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 12.11.2022 23:38 # takernotagiver
    Только Кейна не бейте) Рашфорда можно

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  2. chamakhmybitchup 12.11.2022 23:21 # chamakhmybitchup
    Толковый нап, 10ку положит.

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