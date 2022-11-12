Франк надеется, что Тоуни еще поедет в Катар

Наставник "Брентфорда" Томас Франк выразил надежду, что его нападающему Айвену Тоуни еще найдется место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.

Как известно, Тоуни не попал в число 26 игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил взять с собой на ЧМ-2022. Айвен отреагировал на это дублем в победном для "Брентфорда" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в субботу.



После победы 1:2 Франк предположил, что травмы в последний момент еще могут обеспечить Тоуни шанс отправиться в Катар.



"Вот это игрок. Честно. Я знаю, что из заявки на Чемпионат Мира сделали громкую историю. Убежден, Гарет определил сильнейший состав, потому что тренеры, конечно, так и должны поступать".



"Но если случится травма с одним из игроков атаки, я надеюсь, он подумает об Айвене, потому что тот определенно проявил себя".



"В этом матче нам противостояла, возможно, лучшая команда в мире, а он забил два гола и имел пять моментов, просто продолжая создавать остроту".



"Людей определяет то, как они реагируют на неудачи. Ты либо можешь жалеть себя, либо отреагируешь", — цитирует Франка The Independent.