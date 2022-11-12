Уиллок принес "Ньюкаслу" победу над "Челси" и третье место на Рождество

"Ньюкасл" одержал победу 1:0 над "Челси" благодаря голу Джо Уиллока, укрепив свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно победы 1:4 над "Саутгемптоном" в стартовом составе "сорок" произошло два изменения. Вместо Джейкоба Мерфи и Каллума Уилсона появились Жоэлинтон и Крис Вуд.



А вот наставник "синих" Грэм Поттер поменял половину полевых игроков, оказав доверие Калиду Кулибали, Льюису Холлу, Конору Галлахеру, Матео Ковачичу и Армандо Бройе.



Первый тайм матча на "Сент-Джеймс Парк" оказался небогат на опасные моменты, которых практически не было, если не считать мощный, но неточный удар Мигеля Альмирона. Да и попадание в створ было только одно.



"Ньюкасл" меньше своего соперника владел мячом, но комбинировал очень достойно в середине поля.



Второй тайм "сороки" начали лучше, но впадали в ступор, приближаясь к чужой штрафной. "Челси" затаился, огрызнувшись ударом Конора Галлахера с линии штрафной на 65-й минуте — Ник Поуп сыграл надежно.



А спустя две минуты "Ньюкасл" создал свой голевой момент. Альмирон сместился вдоль границы штрафной и, чуть отпустив мяч, создал возможность нанести крученый удар в касание для Джо Уиллока — 1:0.



Довести дело до победы хозяевам не составило труда. У гостей даже не было моментов, чтобы избежать поражения.



"Ньюкасл" доказал, что неслучайно занимает место в зоне Лиги Чемпионов. "Сороки" сыграли как большая команда, заслужив забрать все три очка против забуксовавшего "Челси", для которого это поражение стало третьим подряд в Премьер-Лиге.



"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче