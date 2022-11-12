Уиллок принес "Ньюкаслу" победу над "Челси" и третье место на Рождество
"Ньюкасл" одержал победу 1:0 над "Челси" благодаря голу Джо Уиллока, укрепив свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.
Относительно победы 1:4 над "Саутгемптоном" в стартовом составе "сорок" произошло два изменения. Вместо Джейкоба Мерфи и Каллума Уилсона появились Жоэлинтон и Крис Вуд.
А вот наставник "синих" Грэм Поттер поменял половину полевых игроков, оказав доверие Калиду Кулибали, Льюису Холлу, Конору Галлахеру, Матео Ковачичу и Армандо Бройе.
Первый тайм матча на "Сент-Джеймс Парк" оказался небогат на опасные моменты, которых практически не было, если не считать мощный, но неточный удар Мигеля Альмирона. Да и попадание в створ было только одно.
"Ньюкасл" меньше своего соперника владел мячом, но комбинировал очень достойно в середине поля.
Второй тайм "сороки" начали лучше, но впадали в ступор, приближаясь к чужой штрафной. "Челси" затаился, огрызнувшись ударом Конора Галлахера с линии штрафной на 65-й минуте — Ник Поуп сыграл надежно.
А спустя две минуты "Ньюкасл" создал свой голевой момент. Альмирон сместился вдоль границы штрафной и, чуть отпустив мяч, создал возможность нанести крученый удар в касание для Джо Уиллока — 1:0.
Довести дело до победы хозяевам не составило труда. У гостей даже не было моментов, чтобы избежать поражения.
"Ньюкасл" доказал, что неслучайно занимает место в зоне Лиги Чемпионов. "Сороки" сыграли как большая команда, заслужив забрать все три очка против забуксовавшего "Челси", для которого это поражение стало третьим подряд в Премьер-Лиге.
"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче
12.11.2022 22:35
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Последние комментарии:
Мариночка извини, получается мы все просрали)
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надеюсь с уходом Абраши челси вернётся на своё место вечного середняка, каким он и был до абраши
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40 дней без АПЛ, скукота. Лучше полноценный клубный чемпионат мира из 16 команд посмотреть.
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Без Джаки нет спокойствия у защитников, ну и Жезусу уже пора забить хоть один.
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Артур не аналитик,Артур просто нытик!
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Тодд б не увольняй Поттера,он всем нам нравится)))
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? > The Witcher?
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Грем Вроттер надолго...ибо Челси это вторая Нокия
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Челси играет как говно. Я 14 лет болею за Челси, подобный период видел при Моуриньо 2015 году, тогда в итоге было 10ое место... Но Челси вскоре выбрался из ямы уже в следующем сезоне забрав чемпионство вместе с Конте. Далеко не факт, что в этот раз получится так эффектно вылезти из кризиса.
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Маунтеныш не подпишет контракт а другие не придут в эту помойку
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Абрашка отомстил бритам продав клуб ебанатам.
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Пенсы, больше аналитики, больше схемок и обсуждений.
Где вы, фапл без вас как трусы без резинки.
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Бен Уайт - расист
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Горожанки,Пенсы,где вы черти?
Вас че то совсем мало на фапле уйхихихи
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Менди конченный ЛОХ
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Самая вонючая самая униженная команда АПЛ фк пердакси
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скорей бы уже боэли уволил этого мудака поттера молю Бога чтобы это случилось завтра
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Столько подряд нельзя проигрывать матчей! Вроде всё есть для победы но нету сил и везения забивать! Каждый матч нас агресивно пресингуют команды отбирая мячи и им это приносит плоды! Ладно Челси будет ТОП командой всегда и на след сезон только АПЛ будет и тогда можно на чтото надеятся!
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Стоит признать что не попадём в ТОП 4! недостоины!
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