Уиллок принес "Ньюкаслу" победу над "Челси" и третье место на Рождество

Джо Уиллок "Ньюкасл" одержал победу 1:0 над "Челси" благодаря голу Джо Уиллока, укрепив свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно победы 1:4 над "Саутгемптоном" в стартовом составе "сорок" произошло два изменения. Вместо Джейкоба Мерфи и Каллума Уилсона появились Жоэлинтон и Крис Вуд.

А вот наставник "синих" Грэм Поттер поменял половину полевых игроков, оказав доверие Калиду Кулибали, Льюису Холлу, Конору Галлахеру, Матео Ковачичу и Армандо Бройе.

Первый тайм матча на "Сент-Джеймс Парк" оказался небогат на опасные моменты, которых практически не было, если не считать мощный, но неточный удар Мигеля Альмирона. Да и попадание в створ было только одно.

"Ньюкасл" меньше своего соперника владел мячом, но комбинировал очень достойно в середине поля.

Второй тайм "сороки" начали лучше, но впадали в ступор, приближаясь к чужой штрафной. "Челси" затаился, огрызнувшись ударом Конора Галлахера с линии штрафной на 65-й минуте — Ник Поуп сыграл надежно.

А спустя две минуты "Ньюкасл" создал свой голевой момент. Альмирон сместился вдоль границы штрафной и, чуть отпустив мяч, создал возможность нанести крученый удар в касание для Джо Уиллока — 1:0.

Довести дело до победы хозяевам не составило труда. У гостей даже не было моментов, чтобы избежать поражения.

"Ньюкасл" доказал, что неслучайно занимает место в зоне Лиги Чемпионов. "Сороки" сыграли как большая команда, заслужив забрать все три очка против забуксовавшего "Челси", для которого это поражение стало третьим подряд в Премьер-Лиге.

"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2022 22:35

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 13.11.2022 00:05 # thegodfather
    Мариночка извини, получается мы все просрали)

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  2. irbis85 12.11.2022 23:52 # irbis85
    надеюсь с уходом Абраши челси вернётся на своё место вечного середняка, каким он и был до абраши

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  3. lovrentiy 12.11.2022 23:49 # lovrentiy
    40 дней без АПЛ, скукота. Лучше полноценный клубный чемпионат мира из 16 команд посмотреть.

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  4. gameboy 12.11.2022 23:42 # gameboy
    Без Джаки нет спокойствия у защитников, ну и Жезусу уже пора забить хоть один.

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  5. v-0987654321 12.11.2022 23:39 # v-0987654321
    Артур не аналитик,Артур просто нытик!

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  6. v-0987654321 12.11.2022 23:34 # v-0987654321
    Тодд б не увольняй Поттера,он всем нам нравится)))

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  7. electric 12.11.2022 23:32 # electric
    ? > The Witcher?

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  8. asnural 12.11.2022 23:30 # asnural
    Грем Вроттер надолго...ибо Челси это вторая Нокия

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  9. grishuk 12.11.2022 23:21 # grishuk
    Челси играет как говно. Я 14 лет болею за Челси, подобный период видел при Моуриньо 2015 году, тогда в итоге было 10ое место... Но Челси вскоре выбрался из ямы уже в следующем сезоне забрав чемпионство вместе с Конте. Далеко не факт, что в этот раз получится так эффектно вылезти из кризиса.

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  10. asnural 12.11.2022 23:21 # asnural
    Маунтеныш не подпишет контракт а другие не придут в эту помойку

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  11. asnural 12.11.2022 23:18 # asnural
    Абрашка отомстил бритам продав клуб ебанатам.

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  12. lovrentiy 12.11.2022 23:17 # lovrentiy
    Пенсы, больше аналитики, больше схемок и обсуждений.
    Где вы, фапл без вас как трусы без резинки.

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  13. electric 12.11.2022 23:15 # electric
    Бен Уайт - расист

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  14. v-0987654321 12.11.2022 23:10 # v-0987654321
    Горожанки,Пенсы,где вы черти?
    Вас че то совсем мало на фапле уйхихихи

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  15. v-0987654321 12.11.2022 23:07 # v-0987654321
    Менди конченный ЛОХ

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  16. v-0987654321 12.11.2022 23:07 # v-0987654321
    Самая вонючая самая униженная команда АПЛ фк пердакси

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  17. vinnipooh 12.11.2022 23:05 # vinnipooh
    скорей бы уже боэли уволил этого мудака поттера молю Бога чтобы это случилось завтра

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  18. chelsiukpro 12.11.2022 23:01 # chelsiukpro
    Столько подряд нельзя проигрывать матчей! Вроде всё есть для победы но нету сил и везения забивать! Каждый матч нас агресивно пресингуют команды отбирая мячи и им это приносит плоды! Ладно Челси будет ТОП командой всегда и на след сезон только АПЛ будет и тогда можно на чтото надеятся!

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  19. chelsiukpro 12.11.2022 22:58 # chelsiukpro
    Стоит признать что не попадём в ТОП 4! недостоины!

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  20. pian 12.11.2022 22:53 # pian
    No comment!
    Http

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