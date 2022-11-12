Клопп поздравил Милнера с 600 матчами в Премьер-Лиге

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поздравил своего полузащитника Джеймса Милнера с достижением рубежа в 600 матчей в Премьер-Лиге.

36-летний Милнер, который дебютировал в Премьер-Лиге за "Лидс" 20 лет и два дня назад, появился на замену во втором тайме победного для "Ливерпуля" матча против "Саутгемптона" в субботу (3:1).



Этот матч стал для Милнера 833-м в карьере на клубном уровне — и 600-м в Премьер-Лиге, и прежде достичь этого рубежа удавалось лишь Райану Гиггзу, Фрэнку Лэмпарду и Гарету Бэрри.



После финального свистка Клоппу рассказали, что даже бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард не смог сделать то, что удалось Милнеру, и Юрген был удивлен.



"Вау. Он только четвертый такой игрок, верно? Много вещей должно совпасть, чтобы это было возможно. Ты должен быть действительно хорошим игроком, профессионалом самого, самого, самого высокого уровня и правильно тренироваться".



"Я очень горжусь быть здесь, когда он достиг этого рубежа. Он исключительный игрок, исключительный человек и сыграл ключевую роль во всем том, чего мы добились в последние годы. Мы знали, что сегодня — при 599 матчах — он не может не выйти, и это круто, он это полностью заслужил. Это огромное достижение. Он познал все в этой игре", — цитирует Клоппа The Independent.