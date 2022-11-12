Роджерс уверен, что травма не помешает поездке Мэддисона в Катар

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс выразил уверенность, что полученная травма не помешает полузащитнику Джеймсу Мэддисону принять участие на Чемпионате Мира в Катаре.

Именно Мэддисон открыл счет в победном для "Лестера" матче Премьер-Лиги против "Вест Хэм" в субботу (0:2).



Однако еще в середине первого тайма Джеймсу потребовалась замена, из-за чего появились опасения, что 25-летний игрок сборной Англии может пропустить ЧМ-2022.



К счастью, повреждение Мэддисона не носит серьезного характера, и Роджерс ожидает, что Джеймс будет готов к матчу англичан против Ирана 21 ноября.



"Он в порядке. Это лишь мера предосторожности, правда. Небольшое раздражение в боковой части колена. Он не так много тренировался на этой неделе после матча с "Эвертоном". Он в норме", — приводит слова Роджерса Sky Sports.