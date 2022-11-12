"Тоттенхэм" взял верх в перестрелке с "Лидсом"
Феерическая перестрелка "Тоттенхэма" и "Лидса" увенчалась победой лондонской команды со счетом 4:3.
Относительно поражения от "Ливерпуля" главный тренер "шпор" Антонио Конте ввел в стартовый состав Деяна Кулусевски и Ришарлисона, которые заменили Райана Сессеньона и Ива Биссума.
В старте у "белых" появился Вильфред Ньонто, заменив травмированного Джека Харрисона.
В действиях "Лидса" в начале матча не было никакой робости, а на 10-й минуте гости и вовсе открыли счет. Крисенсио Саммервилл легко ускользнул от Эмерсона Рояла с Эриком Дайером и с левого края штрафной пробил в ближний угол ворот — 0:1.
"Тоттенхэм" пошел отыгрываться, но в то же время оставлял сопернику пространство для контратак. Игра была довольно открытой.
По такой игре удача улыбнулась "шпорам". На 25-й минуте голкипер "белых" Илан Мелье неважно сыграл на выходе при подаче углового, и Харри Кейн, подхвативший отскочивший мяч, вторым касанием поразил ворота — 1:1.
Далее игра оставалась открытой и вполне равной, а незадолго до перерыва "Лидсу" удалось вновь выйти вперед. После неудачного розыгрыша углового Расмус Кристенсен головой вернул мяч в штрафную, а Родриго нанес удар в касание — 1:2.
Второй тайм начался с того, что счет вновь стал равным. Удар Кейна из пределов штрафной был заблокирован, но мяч отскочил за пределы площадки, и Бен Дэвис тут же пробил — 2:2.
В игре сохранялось хрупкое равновесие: "Тоттенхэм" больше владел мячом, но "Лидс" компенсировал это своими контратаками.
На 76-й минуте вроде бы затихшая игра взбодрилась. Родриго ворвался в штрафную по левому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 2:3.
Хозяева встрепенулись и быстро склонили игру в свою пользу. Сперва Родриго Бентанкур принял отскочивший к нему мяч грудью и немедленно пробил — 3:3. А затем Кулусевски дошел до лицевой линии и отдал короткий пас назад под удар все тому же Бентанкуру — 4:3.
"Лидс" не побоялся сыграть в открытый футбол в выездном матче с таким сильным соперником, однако на концовку команды Джесси Марша откровенно не хватило. "Тоттенхэм" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля" и на мажорной ноте уходит на перерыв.
"Тоттенхэм" — "Лидс". Отчет о матче
12.11.2022 20:00
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Последние комментарии:
Сумасшедшая игра. Как болельщик я не одобряю такой хаос, но как зрителю было очень увлекательно.
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Тоттенхэм БУДЕТ на ТРОНЕ!!!!!!!!!
COME ON YOU SPURS
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Как же ебёт Вагиф
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