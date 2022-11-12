"Тоттенхэм" взял верх в перестрелке с "Лидсом"

Феерическая перестрелка "Тоттенхэма" и "Лидса" увенчалась победой лондонской команды со счетом 4:3.

Относительно поражения от "Ливерпуля" главный тренер "шпор" Антонио Конте ввел в стартовый состав Деяна Кулусевски и Ришарлисона, которые заменили Райана Сессеньона и Ива Биссума.



В старте у "белых" появился Вильфред Ньонто, заменив травмированного Джека Харрисона.



В действиях "Лидса" в начале матча не было никакой робости, а на 10-й минуте гости и вовсе открыли счет. Крисенсио Саммервилл легко ускользнул от Эмерсона Рояла с Эриком Дайером и с левого края штрафной пробил в ближний угол ворот — 0:1.



"Тоттенхэм" пошел отыгрываться, но в то же время оставлял сопернику пространство для контратак. Игра была довольно открытой.



По такой игре удача улыбнулась "шпорам". На 25-й минуте голкипер "белых" Илан Мелье неважно сыграл на выходе при подаче углового, и Харри Кейн, подхвативший отскочивший мяч, вторым касанием поразил ворота — 1:1.



Далее игра оставалась открытой и вполне равной, а незадолго до перерыва "Лидсу" удалось вновь выйти вперед. После неудачного розыгрыша углового Расмус Кристенсен головой вернул мяч в штрафную, а Родриго нанес удар в касание — 1:2.



Второй тайм начался с того, что счет вновь стал равным. Удар Кейна из пределов штрафной был заблокирован, но мяч отскочил за пределы площадки, и Бен Дэвис тут же пробил — 2:2.



В игре сохранялось хрупкое равновесие: "Тоттенхэм" больше владел мячом, но "Лидс" компенсировал это своими контратаками.



На 76-й минуте вроде бы затихшая игра взбодрилась. Родриго ворвался в штрафную по левому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 2:3.



Хозяева встрепенулись и быстро склонили игру в свою пользу. Сперва Родриго Бентанкур принял отскочивший к нему мяч грудью и немедленно пробил — 3:3. А затем Кулусевски дошел до лицевой линии и отдал короткий пас назад под удар все тому же Бентанкуру — 4:3.



"Лидс" не побоялся сыграть в открытый футбол в выездном матче с таким сильным соперником, однако на концовку команды Джесси Марша откровенно не хватило. "Тоттенхэм" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля" и на мажорной ноте уходит на перерыв.



"Тоттенхэм" — "Лидс". Отчет о матче