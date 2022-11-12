Дубль Нуньеса помог "Ливерпую" испорить дебют Джонса в "Саутгемптоне"
Дубль Дарвина Нуньеса позволил "Ливерпулю" испортить дебют Натана Джонса на посту главного тренера "Саутгемптона" — 3:1.
В линию обороны "красных" вернулся Джо Гомес, заменивший Ибраиму Конате, который, как и Джордан Хендерсон, даже не попал в заявку.
Новый рулевой "святых" Натан Джонс произвел целый ряд перестановок в стартовом составе. Среди тех, кто появился с первых минут, оказались Дуже Чалета-Цар и Адам Армстронг.
Хозяевам "Энфилда" не составило труда открыть счет. На шестой минуте Энди Робертсон навесил со штрафного, а Роберто Фирмино сыграл на опережение и головой скинул мяч в дальний угол ворот — 1:0.
Впрочем, "Саутгемптон" ответил без промедления и сделал это похожим образом. Джеймс Уорд-Уроуз выполнил подачу со штрафного, а Че Адамс выиграл борьбу на втором этаже у Виргила Ван Дейка — 1:1.
Несмотря на эту осечку, "Ливерпуль" принялся диктовать игру и на 21-й минуте вновь вышел вперед. Харви Эллиотт забросил мяч к дальней штанге, где Дарвин Нуньес в касание переправил снаряд в ворота — 2:1.
"Красные" продолжили доминировать и на 42-й минуте сделали разницу в счете комфортной. Робертсон прострелил с левого края штрафной к воротам, где Нуньес подставил свою ногу — 3:1.
Во втором тайме хозяева ослабили хватку, но при этом сохраняли контроль над игрой. У гостей было несколько моментов, но пробить Алиссона им не удалось.
Гол Че Адамса в начале матча ничуть не смутил "Ливерпуль", который еще в первом тайме обеспечил себе результат и вторые 45 минут провел, не особо напрягаясь.
"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче
12.11.2022 19:55
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Последние комментарии:
основной цз сб англии на скамейке у ньюкасла. стерлядб не в заявке. блестящая многоходовка от горета саутхеита.
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сука заебали эти стеройдные дровосеки деревенские прыгать на каждый мяч, не дают играть пидорасы ФК "ГЕГЕМОНСИ"
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Ля, пинсы еще смеют возмущаться. У вас в команде Бройя 6лядь играет...
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Кста где мой конченный ЛОХ наркот?
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Рыжий лох - подарок Солнца.
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не я реально в ахуе, как можно было за пару месяцев этим же игрокам разучиться контролировать мяч и пасоваться между собой)
что за пи3дец)))
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при тухеле челси был чуть ли не лучший клуб мира по стирильному владению))
а щас 3-4 паса не могут связать и на отбой куярят мяч вперед))))
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ФК членси самый вонючий пдрстический клуб как хахлы
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Во втором тайме Поттер такой "Все хня. Давай сначала" и выпустит Стерлядь, Обаму и остальных, на кого так гонят здешние пенсы)
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Кто знает, где можно посмотреть штатных пенальтистов сборных?
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Чесси уже ни во что не ставят, я смотрю((
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Да пох, главное, что сосити соснул.
2.5 фана этой параши до сих пор кричать про королей.
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Ну и где аналинига Геральта08? Может случилось что? Переживаю
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травмы травмы айнанэ
ТРАВМСИ КАЛЕКСИ
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ооо фк инвалидси опять в своём репертуаре
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Алга, Челси!
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ХОЛЛ > Чилвел
это точно
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вперёд Челси!
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оооо ЧИПСИ уже 8!
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Что бы петухи потеряли очки было бы слишком сладко, сейчас самим нужно настроиться против волков. Хорошо что у косты дисква
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