Дубль Нуньеса помог "Ливерпую" испорить дебют Джонса в "Саутгемптоне"

Дарвин Нуньес Дубль Дарвина Нуньеса позволил "Ливерпулю" испортить дебют Натана Джонса на посту главного тренера "Саутгемптона" — 3:1.

В линию обороны "красных" вернулся Джо Гомес, заменивший Ибраиму Конате, который, как и Джордан Хендерсон, даже не попал в заявку.

Новый рулевой "святых" Натан Джонс произвел целый ряд перестановок в стартовом составе. Среди тех, кто появился с первых минут, оказались Дуже Чалета-Цар и Адам Армстронг.

Хозяевам "Энфилда" не составило труда открыть счет. На шестой минуте Энди Робертсон навесил со штрафного, а Роберто Фирмино сыграл на опережение и головой скинул мяч в дальний угол ворот — 1:0.

Впрочем, "Саутгемптон" ответил без промедления и сделал это похожим образом. Джеймс Уорд-Уроуз выполнил подачу со штрафного, а Че Адамс выиграл борьбу на втором этаже у Виргила Ван Дейка — 1:1.

Несмотря на эту осечку, "Ливерпуль" принялся диктовать игру и на 21-й минуте вновь вышел вперед. Харви Эллиотт забросил мяч к дальней штанге, где Дарвин Нуньес в касание переправил снаряд в ворота — 2:1.

"Красные" продолжили доминировать и на 42-й минуте сделали разницу в счете комфортной. Робертсон прострелил с левого края штрафной к воротам, где Нуньес подставил свою ногу — 3:1.

Во втором тайме хозяева ослабили хватку, но при этом сохраняли контроль над игрой. У гостей было несколько моментов, но пробить Алиссона им не удалось.

Гол Че Адамса в начале матча ничуть не смутил "Ливерпуль", который еще в первом тайме обеспечил себе результат и вторые 45 минут провел, не особо напрягаясь.

"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2022 19:55

Количество просмотров Просмотров: 1259

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Последние комментарии:




  1. ruchinski 12.11.2022 20:58 # ruchinski
    основной цз сб англии на скамейке у ньюкасла. стерлядб не в заявке. блестящая многоходовка от горета саутхеита.

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  2. skydreams 12.11.2022 20:57 # skydreams
    сука заебали эти стеройдные дровосеки деревенские прыгать на каждый мяч, не дают играть пидорасы ФК "ГЕГЕМОНСИ"

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  3. dexter 12.11.2022 20:54 # dexter
    Ля, пинсы еще смеют возмущаться. У вас в команде Бройя 6лядь играет...

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  4. v-0987654321 12.11.2022 20:52 # v-0987654321
    Кста где мой конченный ЛОХ наркот?

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  5. dexter 12.11.2022 20:51 # dexter
    Рыжий лох - подарок Солнца.

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  6. thegodfather 12.11.2022 20:48 # thegodfather
    не я реально в ахуе, как можно было за пару месяцев этим же игрокам разучиться контролировать мяч и пасоваться между собой)

    что за пи3дец)))

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  7. thegodfather 12.11.2022 20:43 # thegodfather
    при тухеле челси был чуть ли не лучший клуб мира по стирильному владению))
    а щас 3-4 паса не могут связать и на отбой куярят мяч вперед))))

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  8. v-0987654321 12.11.2022 20:43 # v-0987654321
    ФК членси самый вонючий пдрстический клуб как хахлы

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  9. takernotagiver 12.11.2022 20:41 # takernotagiver
    Во втором тайме Поттер такой "Все хня. Давай сначала" и выпустит Стерлядь, Обаму и остальных, на кого так гонят здешние пенсы)

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  10. kellborn 12.11.2022 20:37 # kellborn
    Кто знает, где можно посмотреть штатных пенальтистов сборных?

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  11. electric 12.11.2022 20:37 # electric
    Чесси уже ни во что не ставят, я смотрю((

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  12. sexan 12.11.2022 20:37 # sexan
    Да пох, главное, что сосити соснул.
    2.5 фана этой параши до сих пор кричать про королей.

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  13. kellborn 12.11.2022 20:37 # kellborn
    Ну и где аналинига Геральта08? Может случилось что? Переживаю

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  14. thegodfather 12.11.2022 20:37 # thegodfather
    травмы травмы айнанэ

    ТРАВМСИ КАЛЕКСИ

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  15. skydreams 12.11.2022 20:37 # skydreams
    ооо фк инвалидси опять в своём репертуаре

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  16. van-dijk 12.11.2022 20:36 # van-dijk
    Алга, Челси!

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  17. thegodfather 12.11.2022 20:36 # thegodfather
    ХОЛЛ > Чилвел

    это точно

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  18. skydreams 12.11.2022 20:33 # skydreams
    вперёд Челси!

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  19. thegodfather 12.11.2022 20:32 # thegodfather
    оооо ЧИПСИ уже 8!

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  20. gameboy 12.11.2022 20:31 # gameboy
    Что бы петухи потеряли очки было бы слишком сладко, сейчас самим нужно настроиться против волков. Хорошо что у косты дисква

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