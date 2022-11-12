Дубль Нуньеса помог "Ливерпую" испорить дебют Джонса в "Саутгемптоне"

Дубль Дарвина Нуньеса позволил "Ливерпулю" испортить дебют Натана Джонса на посту главного тренера "Саутгемптона" — 3:1.

В линию обороны "красных" вернулся Джо Гомес, заменивший Ибраиму Конате, который, как и Джордан Хендерсон, даже не попал в заявку.



Новый рулевой "святых" Натан Джонс произвел целый ряд перестановок в стартовом составе. Среди тех, кто появился с первых минут, оказались Дуже Чалета-Цар и Адам Армстронг.



Хозяевам "Энфилда" не составило труда открыть счет. На шестой минуте Энди Робертсон навесил со штрафного, а Роберто Фирмино сыграл на опережение и головой скинул мяч в дальний угол ворот — 1:0.



Впрочем, "Саутгемптон" ответил без промедления и сделал это похожим образом. Джеймс Уорд-Уроуз выполнил подачу со штрафного, а Че Адамс выиграл борьбу на втором этаже у Виргила Ван Дейка — 1:1.



Несмотря на эту осечку, "Ливерпуль" принялся диктовать игру и на 21-й минуте вновь вышел вперед. Харви Эллиотт забросил мяч к дальней штанге, где Дарвин Нуньес в касание переправил снаряд в ворота — 2:1.



"Красные" продолжили доминировать и на 42-й минуте сделали разницу в счете комфортной. Робертсон прострелил с левого края штрафной к воротам, где Нуньес подставил свою ногу — 3:1.



Во втором тайме хозяева ослабили хватку, но при этом сохраняли контроль над игрой. У гостей было несколько моментов, но пробить Алиссона им не удалось.



Гол Че Адамса в начале матча ничуть не смутил "Ливерпуль", который еще в первом тайме обеспечил себе результат и вторые 45 минут провел, не особо напрягаясь.



"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче