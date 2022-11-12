Гвардиола: "Брентфорд" был лучше"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команда заслужила поражение в домашнем матче против "Брентфорда" (1:2).

В преддверии субботы "Сити" мог похвастать серией из 16 домашних побед подряд во всех соревнованиях, однако дубль Айвена Тоуни помог "Брентфорду" преподнести сенсацию и прервать эту серию.



Гвардиола находит итоговый результат справедливым и признает, что план "пчел" сработал отлично.



"Победила лучшая команда. У нас были проблемы с самого начала, и мы не справлялись с их длинными забросами. Обычно ты идешь в прессинг и отбираешь мяч, но здесь было по-другому. Они так глубоко и так хорошо оборонялись".



"Сегодня нам не хватало динамики, потому что соперник навязывал игру в длинные забросы, которые мы проигрывали. Матч был таким сложным, таким упорным".



"Они очень хорошо придерживались своего плана и были лучше. До сих пор мы исключительно хорошо выступали в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге. Мы вернемся и подготовимся ко второй половине сезона", — сообщил Гвардиола BBC.