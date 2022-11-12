Гакпо не покинет ПСВ в январе

Вингер ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо исключил свой переезд в Премьер-Лигу в зимнее трансферное окно.

Достоверно известно, что минувшим летом переговоры насчет Гакпо вел "Манчестер Юнайтед", который в итоге предпочел пригласить Антони из "Аякса".



Также Гакпо сватали в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Лидс" и "Саутгемптон". 22-летний голландец чувствует, что готов уйти на повышение, но делать этого в январе не будет.



"Думаю, в конце сезона я буду готов сделать следующий шаг. В начале сезона я уже чувствовал, что готов к этому, но следующим летом я буду готов к следующему шагу еще больше", — сообщил Гакпо NOS.