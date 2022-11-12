"Брентфорд" шокировал "Сити"

Айвен Тоуни Дубль нападающего Айвена Тоуни, которому не нашлось места в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира, обеспечил "Брентфорду" сенсационную победу в гостях у "Манчестер Сити" — 1:2.

Окончательно залечив свою стопу, нападающий Эрлинг Холанд вернулся в стартовый состав "горожан". Также свой шанс с первых минут получили Эмерик Лапорт и Фил Фоден.

В старт "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен, Фрэнк Оньека и отбывший дисквалификации Айвен Тоуни.

Первое слово в матче, как ни странно, сказали гости. Уже на четвертой минуте Оньека выскочил один на один, однако голкипер хозяев Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и не дал Фрэнку пробить.

Спустя пару минуте Эдерсон вновь был вынужден спасать свою команду, парировав удар в касание Тоуни из пределов штрафной площади.

"Сити" отреагировал на два этих момента соперника, активизировав свою атакующую игру, но на 16-й минуте пропустил. Бен Ми сделал скидку головой на Тоуни, а тот, также головой, отправил мяч по дуге под перекладину — 0:1.

"Горожане" пошли большими силами отыгрываться и вскоре трижды претендовали на пенальти, однако рефери Питер Бэнкс каждый раз отказывался вмешиваться в игру.

Несмотря на оказываемое давление, за 45 минут хозяева лишь раз пробили в створ, однако этот удар Фодена с острого угла был уверенно остановлен Давидом Райей.

А когда уже шло компенсированное время, Фоден нанес пушечный удар с лету из пределов штрафной после розыгрыша углового — 1:1.

Во втором тайме "Брентфорд" продолжил дисциплинированно обороняться. При этом "пчелы" редко, но остро контратаковали.

У "Сити" по-прежнему был сбит прицел — подавляющее количество ударов оказывались неточными.

Развязка наступила на исходе компенсированного времени, когда Тоуни из пределов вратарской замкнул прострел Джоша Дасилвы — 1:2.

До финального свистка Тоуни мог отличиться еще раз, но хет-трик Айвена предотвратил Кевин Де Брюйне, который не пустил мяч в пустые ворота.

"Сити" проспал начало матча, но забил важный гол "в раздевалку". Казалось, во втором тайме "горожане" дожмут своего соперника, однако "Брентфорд" преподнес настоящую сенсацию благодаря сверхмотивированному Тоуни.

"Манчестер Сити" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2022 17:35

Количество просмотров Просмотров: 3354

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 12.11.2022 19:18 # takernotagiver
    Самервилл - это одно из открытий этого сезона. Крутой игрок

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  2. skydreams 12.11.2022 19:17 # skydreams
    чилим, ждём матч ФК "ГЕГЕМОНСИ"

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  3. gameboy 12.11.2022 19:08 # gameboy
    Как де ахуенно календарь кладут в этом году. Когда надо играем последними, а когда надо первыми)

    Надо признать что в этом сезоне даже судейки банками шейхов наелись и не тащат это манчестерское недоразумение как последние 5 сезонов подряд.

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  4. lovrentiy 12.11.2022 19:04 # lovrentiy
    Джинн:
    - Я исполню любое твое желание, но у тв­оего врага будет вдв­ое больше. Что же ты хочешь?
    - Давление 120 на 80.

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  5. v-0987654321 12.11.2022 19:02 # v-0987654321
    У Сосити финансовые достижение а не спортивная

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  6. lovrentiy 12.11.2022 19:01 # lovrentiy
    Арсеналу просто открытая дорога для чемпионства.

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  7. takernotagiver 12.11.2022 18:58 # takernotagiver
    Сити погегемонил и хватит)

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  8. v-0987654321 12.11.2022 18:54 # v-0987654321
    ВоньВагиф и парик сасямба

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  9. superperez101 12.11.2022 18:53 # superperez101
    паричку тоже напихали двушечку

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  10. superperez101 12.11.2022 18:53 # superperez101
    сити не голубой
    сити желтый

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  11. v-0987654321 12.11.2022 18:52 # v-0987654321
    Короли ябут святых.YNWA!

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  12. lovrentiy 12.11.2022 18:52 # lovrentiy
    Походу очень мало Пеп занёс в судейку.
    Почему Сити ни одного пенальти не дали за всю игру?

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  13. bangladesh 12.11.2022 18:48 # bangladesh
    поздравляю всех адекватных болельщиков полторашки (если таковые есть на этом сайте) с очередной заслуженной победой над очень принципиальным соперником...

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  14. takernotagiver 12.11.2022 18:45 # takernotagiver
    Шпор с уг игрой даже Уг Льорис не спасет

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  15. v-0987654321 12.11.2022 18:45 # v-0987654321
    Нуну КОРООООЛЬ!

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  16. tursa 12.11.2022 18:45 # tursa
    итоги субботы
    хохланд 0
    нуньез только за первый тайм 2

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  17. ooaaaa 12.11.2022 18:45 # ooaaaa
    Нуньес радует

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  18. electric 12.11.2022 18:44 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  19. v-0987654321 12.11.2022 18:43 # v-0987654321
    dexter

    Гомез - просто пидарас бездарный.

    Источник: http://fapl.ru/posts/96738/?c=1

    Гомез хахол они все такие

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  20. liverpo0ol 12.11.2022 18:43 # liverpo0ol
    Дубль от Дровыыыыы

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