"Брентфорд" шокировал "Сити"

Дубль нападающего Айвена Тоуни, которому не нашлось места в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира, обеспечил "Брентфорду" сенсационную победу в гостях у "Манчестер Сити" — 1:2.

Окончательно залечив свою стопу, нападающий Эрлинг Холанд вернулся в стартовый состав "горожан". Также свой шанс с первых минут получили Эмерик Лапорт и Фил Фоден.



В старт "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен, Фрэнк Оньека и отбывший дисквалификации Айвен Тоуни.



Первое слово в матче, как ни странно, сказали гости. Уже на четвертой минуте Оньека выскочил один на один, однако голкипер хозяев Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и не дал Фрэнку пробить.



Спустя пару минуте Эдерсон вновь был вынужден спасать свою команду, парировав удар в касание Тоуни из пределов штрафной площади.



"Сити" отреагировал на два этих момента соперника, активизировав свою атакующую игру, но на 16-й минуте пропустил. Бен Ми сделал скидку головой на Тоуни, а тот, также головой, отправил мяч по дуге под перекладину — 0:1.



"Горожане" пошли большими силами отыгрываться и вскоре трижды претендовали на пенальти, однако рефери Питер Бэнкс каждый раз отказывался вмешиваться в игру.



Несмотря на оказываемое давление, за 45 минут хозяева лишь раз пробили в створ, однако этот удар Фодена с острого угла был уверенно остановлен Давидом Райей.



А когда уже шло компенсированное время, Фоден нанес пушечный удар с лету из пределов штрафной после розыгрыша углового — 1:1.



Во втором тайме "Брентфорд" продолжил дисциплинированно обороняться. При этом "пчелы" редко, но остро контратаковали.



У "Сити" по-прежнему был сбит прицел — подавляющее количество ударов оказывались неточными.



Развязка наступила на исходе компенсированного времени, когда Тоуни из пределов вратарской замкнул прострел Джоша Дасилвы — 1:2.



До финального свистка Тоуни мог отличиться еще раз, но хет-трик Айвена предотвратил Кевин Де Брюйне, который не пустил мяч в пустые ворота.



"Сити" проспал начало матча, но забил важный гол "в раздевалку". Казалось, во втором тайме "горожане" дожмут своего соперника, однако "Брентфорд" преподнес настоящую сенсацию благодаря сверхмотивированному Тоуни.



"Манчестер Сити" — "Брентфорд". Отчет о матче