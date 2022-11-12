"Брентфорд" шокировал "Сити"
Дубль нападающего Айвена Тоуни, которому не нашлось места в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира, обеспечил "Брентфорду" сенсационную победу в гостях у "Манчестер Сити" — 1:2.
Окончательно залечив свою стопу, нападающий Эрлинг Холанд вернулся в стартовый состав "горожан". Также свой шанс с первых минут получили Эмерик Лапорт и Фил Фоден.
В старт "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен, Фрэнк Оньека и отбывший дисквалификации Айвен Тоуни.
Первое слово в матче, как ни странно, сказали гости. Уже на четвертой минуте Оньека выскочил один на один, однако голкипер хозяев Эдерсон вовремя выдвинулся навстречу и не дал Фрэнку пробить.
Спустя пару минуте Эдерсон вновь был вынужден спасать свою команду, парировав удар в касание Тоуни из пределов штрафной площади.
"Сити" отреагировал на два этих момента соперника, активизировав свою атакующую игру, но на 16-й минуте пропустил. Бен Ми сделал скидку головой на Тоуни, а тот, также головой, отправил мяч по дуге под перекладину — 0:1.
"Горожане" пошли большими силами отыгрываться и вскоре трижды претендовали на пенальти, однако рефери Питер Бэнкс каждый раз отказывался вмешиваться в игру.
Несмотря на оказываемое давление, за 45 минут хозяева лишь раз пробили в створ, однако этот удар Фодена с острого угла был уверенно остановлен Давидом Райей.
А когда уже шло компенсированное время, Фоден нанес пушечный удар с лету из пределов штрафной после розыгрыша углового — 1:1.
Во втором тайме "Брентфорд" продолжил дисциплинированно обороняться. При этом "пчелы" редко, но остро контратаковали.
У "Сити" по-прежнему был сбит прицел — подавляющее количество ударов оказывались неточными.
Развязка наступила на исходе компенсированного времени, когда Тоуни из пределов вратарской замкнул прострел Джоша Дасилвы — 1:2.
До финального свистка Тоуни мог отличиться еще раз, но хет-трик Айвена предотвратил Кевин Де Брюйне, который не пустил мяч в пустые ворота.
"Сити" проспал начало матча, но забил важный гол "в раздевалку". Казалось, во втором тайме "горожане" дожмут своего соперника, однако "Брентфорд" преподнес настоящую сенсацию благодаря сверхмотивированному Тоуни.
"Манчестер Сити" — "Брентфорд". Отчет о матче
12.11.2022 17:35
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Последние комментарии:
Самервилл - это одно из открытий этого сезона. Крутой игрок
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чилим, ждём матч ФК "ГЕГЕМОНСИ"
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Как де ахуенно календарь кладут в этом году. Когда надо играем последними, а когда надо первыми)
Надо признать что в этом сезоне даже судейки банками шейхов наелись и не тащат это манчестерское недоразумение как последние 5 сезонов подряд.
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Джинн:
- Я исполню любое твое желание, но у твоего врага будет вдвое больше. Что же ты хочешь?
- Давление 120 на 80.
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У Сосити финансовые достижение а не спортивная
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Арсеналу просто открытая дорога для чемпионства.
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Сити погегемонил и хватит)
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ВоньВагиф и парик сасямба
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паричку тоже напихали двушечку
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сити не голубой
сити желтый
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Короли ябут святых.YNWA!
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Походу очень мало Пеп занёс в судейку.
Почему Сити ни одного пенальти не дали за всю игру?
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поздравляю всех адекватных болельщиков полторашки (если таковые есть на этом сайте) с очередной заслуженной победой над очень принципиальным соперником...
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Шпор с уг игрой даже Уг Льорис не спасет
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Нуну КОРООООЛЬ!
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итоги субботы
хохланд 0
нуньез только за первый тайм 2
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Нуньес радует
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КНЯЗИ!!!
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dexter
Гомез - просто пидарас бездарный.
Источник: http://fapl.ru/posts/96738/?c=1
Гомез хахол они все такие
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Дубль от Дровыыыыы
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