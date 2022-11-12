Троссард не контактировал с "Челси"

Вингер "Брайтона" Леандро Троссард заявил, что "Челси" пока не обращался насчет его приобретения в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам, 27-летний Троссард является трансферной целью для главного тренера "Челси" Грэма Поттера, который лишь в сентябре покинул "Брайтон".



Однако пока это остается на уровне слухов, а сам Леандро сосредоточен на выступлении за свой клуб и за сборную Бельгии на ЧМ-2022 в Катаре.



"Как бы то ни было, "Челси" еще не обращался. Ни к "Брайтону", ни ко мне. Я должен подождать и посмотреть".



"Я хочу сильно завершить этот отрезок с "Брайтоном" и с хорошим ощущением отправиться в Катар", — сообщил Троссард Het Laatste Nieuws.