Троссард не контактировал с "Челси"

Леандро Троссард Вингер "Брайтона" Леандро Троссард заявил, что "Челси" пока не обращался насчет его приобретения в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам, 27-летний Троссард является трансферной целью для главного тренера "Челси" Грэма Поттера, который лишь в сентябре покинул "Брайтон".

Однако пока это остается на уровне слухов, а сам Леандро сосредоточен на выступлении за свой клуб и за сборную Бельгии на ЧМ-2022 в Катаре.

"Как бы то ни было, "Челси" еще не обращался. Ни к "Брайтону", ни ко мне. Я должен подождать и посмотреть".

"Я хочу сильно завершить этот отрезок с "Брайтоном" и с хорошим ощущением отправиться в Катар", — сообщил Троссард Het Laatste Nieuws.


Метки Брайтон, Троссард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2022 17:00

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