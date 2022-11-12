Тен Хаг опасается не попасть в топ-4 из-за нападения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опасается, что проблемы в нападении помешают его команде финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

В 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил лишь 18 голов, и Тен Хаг связывает это с недостаточной доступностью своих нападающих.



Антони Мартиаль, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду пропустили немало матчей из-за травм или прочих проблем, и это тревожит Эрика.



"Доступность игроков в линии нападения вызывает беспокойство у нас. Это было проблемой в столь многих матчах. Как, например, против "Ньюкасла", когда Маркус Рэшфорд приболел".



"Нам приходится играть матчи, импровизируя с конструированием атакующей линии. Если у тебя нет игроков, чтобы конструировать серьезную атакующую линию, попасть в топ-4 становится очень сложно", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.