Тен Хаг опасается не попасть в топ-4 из-за нападения
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг опасается, что проблемы в нападении помешают его команде финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
В 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" забил лишь 18 голов, и Тен Хаг связывает это с недостаточной доступностью своих нападающих.
Антони Мартиаль, Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду пропустили немало матчей из-за травм или прочих проблем, и это тревожит Эрика.
"Доступность игроков в линии нападения вызывает беспокойство у нас. Это было проблемой в столь многих матчах. Как, например, против "Ньюкасла", когда Маркус Рэшфорд приболел".
"Нам приходится играть матчи, импровизируя с конструированием атакующей линии. Если у тебя нет игроков, чтобы конструировать серьезную атакующую линию, попасть в топ-4 становится очень сложно", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.
12.11.2022 16:00
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Хренова в атаке всё, то травмы, то реализация гамно, то ещё чё... Рэш даже в топ 10 не входит в чемпе, нахуй продать его неужели неясно. Бабки хоть нормальные дадут за него и купить топаря. Рон тоже балласт страрикан. Убрать их ведомость разгрузится нехило, можно Осимхена взять
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Дои рыжих уепанов
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