Хадсон-Одои отказался выступать за сборную Ганы

Вингер Каллум Хадсон-Одои, принадлежащий "Челси", отказался от идеи выступать за сборную Ганы.

Все три своих матча за сборную Англии Хадсон-Одои сыграл до того, как ему исполнилось 21, поэтому Каллум сохраняет право связать свою международную карьеру с Ганой, откуда родом его родители.



Если бы 22-летний Хадсон-Одои, который этот сезон проводит за "Байер" на правах аренды, согласился, то даже смог бы поехать с ганцами на Чемпионат Мира в Катаре.



Однако Evening Standard утверждает, что Хадсон-Одои отказался представлять Гану и готов терпеливо ждать своего шанса в английской сборной.



Похожим образом ганцы упустили нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа. А вот Тарик Лэмпти из "Брайтона" и Иньяки Уильямс из "Атлетика" согласились представлять африканскую сборную.