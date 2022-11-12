"Боруссия" готова продать Мукоко всего за 26.2 млн. фунтов

Нападающий Юссуфа Мукоко, вызывающий интерес у грандов Премьер-Лиги, может покинуть дортмундскую "Боруссию" уже в январе.

17-летний Мукоко блистает в этом сезоне, забив шесть голов и отдав три результативные передачи в 14 матчах Бундеслиги за "Боруссию".



Своей игрой родившийся в Камеруне немец привлек внимание "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", "Барселоны" и ПСЖ.



И, как утверждает Bild, "Боруссия" может отпустит Мукоко уже в январе. Клуб из Дортмунда рассчитывает получить за Юссуфу всего 26.2 млн. фунтов.



Сам Мукоко, неожиданно попавший в заявку сборной Германии на ЧМ-2022 в Катаре, претендует на годовую зарплату в 6 млн. фунтов, что не должно стать проблемой для грандов Премьер-Лиги.