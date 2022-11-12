Фердинанд призвал Поттера купить Троссарда

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал главного тренера "Челси" Грэма Поттера приобрести вингера "Брайтона" Леандро Троссарда.

27-летний Троссард великолепно проводит этот сезон, забив семь голов и отдав две результативные передачи в 13 матчах Премьер-Лиги. И теперь Фердинанд ожидает, что в январе Поттер устроит трансферный рейд на свой бывший клуб, чтобы заполучить Леандро.



"Кое-кто сказал мне, что Троссарда ни разу не пытались купить за все его время в "Брайтоне". Прямо сейчас этот парень отлично себя проявляет. Если Поттер не вернется, чтобы попытаться купить его, я буду удивлен".



"Лучшая часть в его игре — это изобретательность. В последнее время он также забил несколько голов, хотя раньше это не было ему свойственно".



"Думаю, он обладает нереальной изобретательностью и отношением к игре. Мне лишь хотелось, чтобы он давал больше конечного продукта, и сейчас он делает это", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.