Фердинанд призвал Поттера купить Троссарда

Леандро Троссард Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал главного тренера "Челси" Грэма Поттера приобрести вингера "Брайтона" Леандро Троссарда.

27-летний Троссард великолепно проводит этот сезон, забив семь голов и отдав две результативные передачи в 13 матчах Премьер-Лиги. И теперь Фердинанд ожидает, что в январе Поттер устроит трансферный рейд на свой бывший клуб, чтобы заполучить Леандро.

"Кое-кто сказал мне, что Троссарда ни разу не пытались купить за все его время в "Брайтоне". Прямо сейчас этот парень отлично себя проявляет. Если Поттер не вернется, чтобы попытаться купить его, я буду удивлен".

"Лучшая часть в его игре — это изобретательность. В последнее время он также забил несколько голов, хотя раньше это не было ему свойственно".

"Думаю, он обладает нереальной изобретательностью и отношением к игре. Мне лишь хотелось, чтобы он давал больше конечного продукта, и сейчас он делает это", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Брайтон, Поттер, Троссард, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2022 13:00

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  1. shuher64 12.11.2022 14:13 # shuher64
    Один тупой учит второго тупого

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  2. closer 12.11.2022 13:34 # closer
    АХАХА
    ФЕРДИНАНД КАК У СОБАКИ ПЯТАЯ НОГА ХАХА

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