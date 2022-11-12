Клопп подтвердил, что Фирмино обсуждает новый контракт

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб ведет переговоры с нападающим Роберто Фирмино о новом контракте.

Фирмино является одним из немногих в "Ливерпуле" игроков, которые могут сказать, что прибавили в этом сезоне. Роберто забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи за "красных".



Контракт Фирмино, выступающего за "Ливерпуль" с 2015 года, истекает уже в конце этого сезона, однако Клопп не планирует расставаться с 31-летним нападающим, которому не нашлось места в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.



"Ведутся переговоры в обычном режиме, поэтому давайте посмотрим, что произойдет", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.