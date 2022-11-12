Гвардиола пошутил, что сам сыграет против "Ливерпуля" в Кубке Лиги

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что ему придется сыграть самому против "Ливерпуля" в Кубке Лиги.

Сыграв с "Брентфордом" в субботу, свой следующий матч "Сити" проведет уже в декабре, и это будет противостояние с "Ливерпулем" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги.

Этот кубковый матч состоится на "Этихад" спустя считанные дни после финала Чемпионата Мира в Катаре 20 декабря, и Гвардиола рискует недосчитаться многих игроков.

"Какие мои планы на этот матч? Это зависит от того, когда игроки завершат выступать за Чемпионата Мира и когда вернутся".

"Мы еще посмотрим, как много игроков будут в строю. Там и решим. Это зависит, когда они завершат выступать за свои сборные".

"Он (Юрген Клопп) сыграет левого защитника, а я сыграю опорного полузащитника. Таков план. Я не знаю, сколько игроков у нас будет на "Ливерпуль", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.


Метки Гвардиола, Кубок Лиги, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2022 11:00

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  1. closer 12.11.2022 11:45 # closer
    поднимает боевой дух своим игрокам перед своей ротоеблей :)

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