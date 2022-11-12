Джака раскрыл секрет своей результативности

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака раскрыл секрет своей результативности в этом сезоне.

В этом сезоне Джака приятно удивляет фанатов "Арсенала" своей игрой, превратившись в полузащитника-бомбардира.

Гранит забил уже четыре гола — больше, чем за три предыдущих сезона вместе взятых. Однако 30-летнему швейцарцу не привыкать поражать чужие ворота.

"Я был рожден нападающим. Нет, серьезно! До 12 или 13 лет я играл нападающего, а затем они поставили меня в полузащиту. Теперь вы знаете, и давайте посмотрим, много ли людей будут говорить об этом!" — сообщил Джака Evening Standard.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 319



Поиск: