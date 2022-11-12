Уилшир считает, что Томори заслуживал места в сборной больше, чем Магуайр
Бывший игрок "Арсенала" Джек Уилшир считает, что защитник "Милана" Фикайо Томори больше заслуживал места в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира, нежели Харри Магуайр из "Манчестер Юнайтед".
Несмотря на потерю места в стартовом составе "Юнайтед", Магуайр попал в число 26 игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт берет с собой на турнир в Катаре.
Уилширу это кажется несправедливым — особенно в отношении Томори, который на стабильно высоком уровне выступает в Серии А.
"На международном уровне сложно иметь любимчиков. Есть причина, почему он не играет за "Манчестер Юнайтед". Туда пришел новый тренер, который считает, что он недостаточно хорош, чтобы играть за клуб, но он достаточно хорош, чтобы играть за сборную Англии, и при таком раскладе сложно соблюдать баланс".
"Я не уверен, играл бы он у меня или нет. Если бы и играл, то в тройке защитников, однако я вижу других центральных защитников, превосходящих его, особенно Томори, которого даже не включили в заявку. Томори определенно превосходит его", — сообщил Уилшир talkSPORT.
12.11.2022 09:00
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Будет символично, если Харри сделает фатальную ошибку, которая будет стоить Англии продолжения борьбы на турнире. Так сказать, вобьёт последний гвоздь в гроб Саутгейта.
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Не видел как играет Томори, но наверняка лучше Магуайра)
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