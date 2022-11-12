Гвардиола отказывается обсуждать свою контрактную ситуацию

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался обсуждать ситуацию со своим истекающим контрактом.

Гвардиола, тренирующий "Сити" с 2016 года, до сих пор не продлил свой истекающий в конце этого сезона контракт.



По словам Хосепа, этот вопрос будет решен в "подходящий момент", который пока не настал.



"Я уже говорил несколько раз, что не буду обсуждать это. Все под контролем, все идеально, и решение будет принято совместно с клубом в момент, когда его нужно будет принять".



"Как я и говорил много раз, у меня есть ощущение, что мы с клубом довольны друг другом. Но этот момент не является подходящим — завтра будет матч против "Брентфорда", и прямо сейчас только это имеет значение. Когда у нас будет время, когда обе стороны будут чувствовать, что это подходящий момент, мы примем решение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.