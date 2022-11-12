Руни раскритиковал поведение Роналду в этом сезоне

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал поведение нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду в этом сезоне.

Начиная с минувшего лета, Роналду является причиной множества скандальных историй. Последняя из них связана с отказом Криштиану выходить на замену в концовке матча против "Тоттенхэма" в октябре.



Руни считает такое поведение "неприемлемым", призывая своего бывшего одноклубника подчиниться главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу.



"Нет, я не думаю, что "Юнайтед" лучше без него. Он и Месси являются двумя, возможно, лучшими игроками всех времен, и это может быть палкой о двух концах".



"Я просто думаю, что вещи, которые происходят со старта сезона, неприемлемы для "Манчестер Юнайтед". Я видел, что Рой Кин заступался за него, но Рой Кин не смирился бы с такими вещами. Рой совершенно бы не смирился".



"Это отвлекающий фактор, который в данный момент не нужен "Манчестер Юнайтед", затеявшему перестройку".



"Криштиану должен склонить голову, трудиться и быть готовым сыграть, когда понадобится тренеру. Если он будет делать это, то будет полезен. Если нет, он станет нежелательным отвлекающим фактором", — сообщил Руни talkSPORT.