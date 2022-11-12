"Борнмут" ведет переговоры с Бьелсой

"Борнмут" ведет переговоры с бывшим главным тренером "Лидса" Марсело Бьелсой.

Напомним, "Борнмут" уволил Скотта Паркера еще 30 августа, но "вишенки" не стали спешить с назначением нового рулевого из-за того, как хорошо команда выглядела при временщике Гари О'Ниле.



Однако беспроигрышная серия из шести матчей Премьер-Лиги сменилась четырьмя поражениями подряд, и в "Борнмуте" поняли, что без приглашения нового главного тренера не обойтись.



Как стало известно Sky Sports, "Борнмут" уже работает над этим, общаясь с Бьелсой, который находится без работы после своего увольнения из "Лидса" в феврале.



Переговоры с Бьелсой проходят позитивно, и 67-летний аргентинец открыт к идее, чтобы взяться за спасение "Борнмута" от вылета из Премьер-Лиги.