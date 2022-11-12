16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 12 ноября, восемью поединками стартует 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРЕНТФОРД 15:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" повторил клубный рекорд, установленный с ноября 1920 по августа 1921, из 16 домашних побед подряд во всех соревнованиях. "Брентфорд" не выиграл ни одного из семи выездных матчей в этом сезоне Премьер-Лиги (4 ничьи, 3 поражения). "Горожане" выиграли все четыре последних встречи с "пчелами" во всех соревнованиях.



Защитник "Сити" Жоау Канселу снова доступен после дисквалификации. Кайл Уолкер пока не готов играть, хотя и был включен в заявку сборной Англии на ЧМ-2022.



После небольшой мышечной травмы восстановился защитник "Брентфорда" Витали Янельт. Кристиан Нергор вернулся в строй еще в матче Кубка Лиги посреди недели.



БОРНМУТ — ЭВЕРТОН 18:00



"Борнмут" потерпел четыре поражения подряд в Премьер-Лиге, хотя до этого не проигрывал шесть матчей кряду. "Эвертон" одержал только две победы в 24 последних выездных матчах (6 ничьих, 16 поражений). "Ириски" ни разу не выиграли во всех пяти выездах к "вишенкам" в рамках чемпионата (2 ничьи, 3 поражения).



Защитник "Борнмута" Крис Мефем дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек. Ллойд Келли пока не готов вернуться после травмы лодыжки.



Полузащитники "Эвертона" Идрисса Гейе и Амаду Онана вновь в строю, но Бен Годфри остается в лазарете. Доминик Калверт-Левин выбыл с вывихом плеча.



ЛИВЕРПУЛЬ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



В этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерял уже 20 очков — лишь на два меньше, чем за весь прошлый. "Саутгемптон" выиграл только четыре из 26 последних матчей чемпионата, пропустив 54 гола. "Красные" одержали пять побед кряду во встречах со "святыми" на "Энфилде" в рамках чемпионата с общим счетом 16:0.



Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер снова готов играть после подозрений на сотрясение. Наби Кейта залечил бедро, но Жоэль Матип едва ли успеет поправиться к субботе.



"Саутгемптон" устроит фитнес-тест для Хуана Лариоса, но Кайл Уолкер-Питерс и Тино Ливраменто точно пропустят дебют своего нового главного тренера Натана Джонса.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Ноттингем Форест" забивал первым в шести из семи домашних матчей этого сезона Премьер-Лиги, но выиграл лишь два из них. Ведя в счете, "Кристал Пэлас" потерял 12 очков в этом сезоне — больше всех в дивизионе. "Орлы" одержали только одну победу в девяти последних встречах с "лесниками" в высшем дивизионе — 0:1 на "Сити Граунд" в феврале 1991.



Защитник "Форест" Орель Мангаля дисквалифицирован. Джек Колбек решил свои проблемы со спиной.



"Пэлас" предстоит оценить состояние нападающего Одсонна Эдуара, который пропустил два последних матча из-за травмы бедра. Джеймс Макартур и Крис Ричардс вне игры.



ТОТТЕНХЭМ — ЛИДС 18:00



"Тоттенхэм" потерпел три поражения в четырех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 24 предыдущих. "Лидс" одержал две победы подряд в чемпионате, хотя в восьми предыдущих поединках набрал лишь два очка. "Белые" проиграли семь из девяти последних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья).



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин поедет на Чемпионат Мира, но последний матч своего клуба перед турниром пропустит. Деян Кулусевски и Ришарлисон снова в строю. Райан Сессеньон под вопросом.



"Лидс" будет лишен Матеуша Клиха, Патрика Бэмфорда, Адама Форшоу и, возможно, Джека Харрисона.



ВЕСТ ХЭМ — ЛЕСТЕР 18:00



Шесть из восьми своих поражений в этом сезоне Премьер-Лиги "Вест Хэм" потерпел с разницей в один мяч. "Лестер" выиграл четыре из семи последних матчей в чемпионате, пропустив только три гола. "Молотобойцы" одержали три победы в четырех последних встречах с "лисами" в рамках Премьер-Лиги.



"Вест Хэм" по-прежнему вынужден обходиться без Максвела Корне. У Эмерсона Палмери перелом носа.



Крайний защитник "Лестера" Джеймс Джастин уже не сыграет в этом сезоне из-за надрыва ахилла. Чаглар Сеюнджю составит ему компанию в лазарете.



НЬЮКАСЛ — ЧЕЛСИ 20:30 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" уже гарантировал себе место в топ-4 Премьер-Лиги на Рождество впервые с сезона 2001/02. Над "Челси" нависла угроза трех поражений кряду во всех турнирах впервые с мая-августа 2006. "Синие" выиграли 11 из 14 последних встреч с "сороками" во всех соревнованиях, включая обе в прошлом сезоне Премьер-Лиги: 0:3 на выезде и 1:0 дома.



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон приболел и находится под вопросом. Также команда может недосчитаться Райана Фрэйзера.



Полузащитник "Челси" Жоржиньо залечил повреждение стопы, но Кепа Аррисабалага, Весле Фофана, Нголо Канте и Кэрни Чуквуэмека все еще отсутствуют.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — АРСЕНАЛ 22:40 Онлайн-трансляция



"Вулверхэмптон" забил только восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги — меньше всех. 11 побед и 34 очка — это лучший результат "Арсенала" после 13 первых матчей кампании. "Канониры" выиграли все шесть последних выездных встреч с "волками" в Премьер-Лиге.



Защитник "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду отбыл матч дисквалификации, но Диего Коста все еще под штрафными санкциями.



Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу остается под наблюдением медиков. Эмиль Смит-Роу продолжает свое восстановление после травмы паха.