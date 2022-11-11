Тен Хаг собирается продать Магуайра

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг собирается продать своего капитана Харри Магуайра следующим летом.

Тен Хагу хватило всего двух матчей в начале этого сезона, чтобы разочароваться в Магуайре. С тех пор Харри отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.



Впрочем, даже в Лиге Европы Тен Хаг не очень-то доверяет Магуайру, который выходил в старте только на один из шести матчей группового этапа, а в концовке ключевого поединка против "Реал Сосьедад" отправился играть нападающего.



По информации The Guardian, "красные дьяволы" будут готовы рассмотреть предложения насчет Магуайра следующим летом. Намерение Тен Хага заключается в том, чтобы избавиться от самого дорогого защитника в мире и вырученные деньги направить на перестройку команды.



В 2019 году Магуайр обошелся "Юнайтед" в 80 миллионов фунтов, и боссы клуба с "Олд Траффорд" мысленно готовы к тому, что им удастся вернуть лишь малую частью из своих инвестиций в Харри, которому в марте исполнится 30 лет.



Отметим, что контракт Магуайра с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю рассчитан до 2025 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Помимо Магуайра, попавшего в заявку сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре, Тен Хаг планирует попрощаться с полузащитником Фредом, купленным в 2018 году за 52 млн. фунтов. "Дьяволы" не будут пользоваться своей опцией по продления контракта с бразильцем и отпустят того свободным агентом.