Тен Хаг собирается продать Магуайра

Харри Магуайр Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг собирается продать своего капитана Харри Магуайра следующим летом.

Тен Хагу хватило всего двух матчей в начале этого сезона, чтобы разочароваться в Магуайре. С тех пор Харри отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.

Впрочем, даже в Лиге Европы Тен Хаг не очень-то доверяет Магуайру, который выходил в старте только на один из шести матчей группового этапа, а в концовке ключевого поединка против "Реал Сосьедад" отправился играть нападающего.

По информации The Guardian, "красные дьяволы" будут готовы рассмотреть предложения насчет Магуайра следующим летом. Намерение Тен Хага заключается в том, чтобы избавиться от самого дорогого защитника в мире и вырученные деньги направить на перестройку команды.

В 2019 году Магуайр обошелся "Юнайтед" в 80 миллионов фунтов, и боссы клуба с "Олд Траффорд" мысленно готовы к тому, что им удастся вернуть лишь малую частью из своих инвестиций в Харри, которому в марте исполнится 30 лет.

Отметим, что контракт Магуайра с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю рассчитан до 2025 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Помимо Магуайра, попавшего в заявку сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре, Тен Хаг планирует попрощаться с полузащитником Фредом, купленным в 2018 году за 52 млн. фунтов. "Дьяволы" не будут пользоваться своей опцией по продления контракта с бразильцем и отпустят того свободным агентом.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, Фред

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 369

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 11.11.2022 23:31 # closer
    Обоссать и волчий билет тому, кто покупал.

    (ответить)

  2. arthur-naprimer 11.11.2022 23:16 # arthur-naprimer
    Очень рад, обоих нахуй. Только если Фред легко найдет себе клуб, он иногда даже нормальный футбол показывает (раз в три матча), то кто согласится за Харри хоть пару лямов дать - не представляю. Не уровень даже Ноттингема какого-нибудь.

    (ответить)

  3. suddenly 11.11.2022 23:06 # suddenly
    В Ливерпуль, в пару к ван Дейку!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: