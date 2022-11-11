Клопп дисквалифицирован на один матч
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был дисквалифицирован на один матч после того, как апелляция FA была удовлетворена.
Напомним, изначально независимая комиссия лишь оштрафовала Клоппа на 30,000 фунтов за неподобающее поведение в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в прошлом месяце, когда Юрген накричал на лайнсмена и получил красную карточку.
Ассоциация не согласилась со столь мягким наказанием и воспользовалась своим правом на апелляцию.
Независимая апелляционная комиссия заняла сторону FA, в результате чего Клопп был дисквалифицирован на один матч. Это решение вступает в силу немедленно, сообщает Sky Sports.
Таким образом, Клопп пропустит заключительный матч "Ливерпуля" перед паузой на Чемпионат Мира — против "Саутгемптона" на "Энфилде" в субботу.
11.11.2022 22:00
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