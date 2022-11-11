Гвардиола: "Арсенал" лучше нас"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Арсенал" претендентом на титул, заявив, что его это не удивляет.
За один тур до перерыва, связанного с ЧМ-2022 в Катаре, "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, на два очка опережая "Сити".
Гвардиола не может сказать, что удивлен выступлением команды своего бывшего ассистента Микеля Артеты, и считает, что "канониры" справедливо занимают свое место.
"Мы проводим невероятный сезон, они — лучше. Мы хотим быть как можно ближе к ним, но сезон такой длинный. Еще многое произойдет, впереди много тяжелых матчей. Время покажет".
В прошлом сезоне они не были претендентом на титул Премьер-Лиги, в этом сезоне они им являются. Но не только они".
"Арсенал" обладает правильным отношением к работе, обладает талантом и поддержкой. У Микеля был сложный момент поначалу, но люди видят, как он трудится каждый день, видят его самоотдачу. Он терпелив, и все тренеры хотят получить время на создание чего-нибудь. "Арсенал" дал ему это время, а следствием этого является их позиция в таблице", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
11.11.2022 21:00
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Заливает Пеп. Мы пока всего то ровняемся на игру Сити.
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Шарлатанит, как всегда в своем стиле
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