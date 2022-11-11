Гвардиола: "Арсенал" лучше нас"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Арсенал" претендентом на титул, заявив, что его это не удивляет.

За один тур до перерыва, связанного с ЧМ-2022 в Катаре, "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, на два очка опережая "Сити".



Гвардиола не может сказать, что удивлен выступлением команды своего бывшего ассистента Микеля Артеты, и считает, что "канониры" справедливо занимают свое место.



"Мы проводим невероятный сезон, они — лучше. Мы хотим быть как можно ближе к ним, но сезон такой длинный. Еще многое произойдет, впереди много тяжелых матчей. Время покажет".



В прошлом сезоне они не были претендентом на титул Премьер-Лиги, в этом сезоне они им являются. Но не только они".



"Арсенал" обладает правильным отношением к работе, обладает талантом и поддержкой. У Микеля был сложный момент поначалу, но люди видят, как он трудится каждый день, видят его самоотдачу. Он терпелив, и все тренеры хотят получить время на создание чего-нибудь. "Арсенал" дал ему это время, а следствием этого является их позиция в таблице", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.